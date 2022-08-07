AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’den EYT açıklaması: Yıl sonuna kadar bitirmiş olacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir emeklilikte yaşa takılanların beklediği EYT düzenlemesi için, "Bakanımızla yaptığımız değerlendirmelerde bu senenin sonunda bu işi bitirmiş olacağız, yasalaştırma irademiz var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in açıklamaları şöyle:

"HER SOKAKTA ARKADAŞLARIMIZ VAR"

AK Parti, anket firmasına ihtiyaç duyan bir siyasi hareket değil. Bizim her sokakta zaten arkadaşlarımız var. Çok dinamik bir yapı. Seçimden seçime sahaya çıkan bir siyasi hareket değiliz. Sürekli vatandaş içerisinde arkadaşlarımız, sürekli raporluyorlar. Bunun için 20 senedir iktidar, bunun için 15 seçimde girdiği tüm seçimleri kazanmış bir siyasi hareket. Bu organiklik bizi diri tutuyor.

"SON 1 SENEDE 1,5 MİLYON YENİ ÜYE YAPTIK"

Sadece son 1 senede 1 buçuk milyon yeni üye kaydettik. Teşkilat motivasyonunuz, saha kabiliyetiniz çok yüksek olmasa böyle bir başarı ortaya koyamazsınız. AK Parti, sokakta başını kaldırdığınız her an temsilcilerini görebileceğiniz bir parti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ENERJİSİNDEN İLHAM ALIYORUZ"

Bizim Genel Başkanımız, teşkilatçı bir Genel Başkan dolayısıyla AK Parti'de Teşkilat Başkanlığı yapmak ağır bir yük. Onun için biz de bütün enerjimizle koşuşturuyoruz. Cumhurbaşkanımıza onun enerjisinden ilham alarak eşlik etmeye çalışıyoruz.

2023 SEÇİMLERİNE İLİŞKİN OY BEKLENTİSİ

Kimse 'Milletin iradesi şöyle tecelli edecektir' diyemez. Biz milletin gönlüne talibiz zaten. Bizim şu andaki çalışmalarımızda gördüğümüz şey, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde girdiğimiz bütün seçimlerden daha yüksek oy alacağımızı gözlemliyorum.

EKREM İMAMOĞLU'NUN TATİLDE OLMASINI ELEŞTİRMİYORUZ

CHP, 3 büyükşehirde iktidarda. CHP tarzı siyaset nasıldır? İstanbul'da kar yağar insanlar evlerine gitmekte zorlanırlar, Belediye Başkanı kendi siyasal kariyerini konuşmak için biriyle randevulaşır. Yağmur yağar, sel olur insanlar sıkıntı yaşar. (İmamoğlu'na cevaben) Tatilde olmasını eleştirmiyoruz biz ama işin başında olmak yerine tatilde kalmaya devam eder. Keza Ankara'da yağmur yağar, vefatlar olur, bizim bakanımız milletimizle birlikte afetle mücadele ederken Belediye Başkanı şehir dışında başka toplantılara katılır.

Eğer biz finansal sıkılaştırmayı yapmış olsaydık, pandemiden sonra 10 milyon yeni işsiz üretirdik. Bir tercih yaptık, 25 milyondan 31 milyona yükseldi istihdam. İstihdam üreten, ihracata ve üretime dayalı bir model üretti Türkiye.

KİRALARLA İLGİLİ MESELE

Kiralarla ilgili mesele son Bakanlar Kurulu toplantısının gündemindeydi. İlgili bakanımız Murat Kurum olağanüstü güzel bir hazırlık yapıyor. Biz bu süreç içerisinde TOKİ eliyle 1 milyon 200 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız yeni konut projemizi de milletimize açıklayacak.

EYT AÇIKLAMASI

EYT konusunda kesin bir tarih vermek doğru değil nihayetinde üzerine çalışılan formüller var. Bakanımızla yaptığımız değerlendirmelerde bu senenin sonunda bu işi bitirmiş olacağız, yasalaştırma irademiz var. Bakanımız, konuyu ilgililerle çalışarak alternatifleri değerlendiriyor.

KPSS AÇIKLAMASI

Bu jenerasyonu temsil eden birisi olarak ifade edeyim bu konulardaki manipülasyonları çok çirkin buluyorum. Aynı şeyi Sayın Kılıçdaroğlu daha evvel de yaptı. Üniversite sınavından önce 'Katarlılar hakkınızı gasp edecek' dedi. Yalan olduğu ortaya çıktı. Çıkıp özür bile dilemedi. Bu konular siyasete malzeme edilerek manipüle edilecek meseleler değildir. Devletin ilgili kurumları gerekli incelemeleri başlattı ve hiçbir öğrencinin mağduriyet yaşamaması ve şaibe yaşanmaması adına da sınavın iptali kararlaştırıldı.

FETÖ'nün bu topluma verdiği en büyük zararlardan birisi bu. Bunların en büyük özelliği haksız rekabetlerle kendine müzahir insanları yukarı taşımak oldu. Mesele sadece örgüt değil, böyle bir zihniyete bir daha müsaade etmeyiz asla da müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımız bu şeffaflığı, hızı, sürati ve iyi niyeti görünce yapılması gerekenleri yaptığımızı görüyor. Varsa bir suçlu veya örgüt bağlantısı bunlar da tek tek ortaya çıkarılacaktır.

"MUHALEFETİN SAHAYA İNMESİNİ OLUMLU BULUYORUM"

Klasik CHP anlayışı hep vesayetten medet uman bir anlayıştır. AK Parti'nin Türkiye'de değiştirdiği iki şey; Millet karar verir, milletin yanına gidip hemhal olmanız gerekir. Bu siyasetin kodlarının normale dönmesiyle ilgili. Muhalefet partilerinin sahaya inip milletten medet ummasını da son derece olumlu bulurum.

KILIÇDAROĞLU'NUN HELALLEŞME ÇIKIŞI

Mesele burada samimiyettir, iyi niyettir eğer 'Helalleşeceğim' der, bir gün sonra parmak sallayıp insanları tehdit ederseniz, onu milletimiz görür. Bir yanıyla toplumla barışma iradenizin var olduğunu ilan edip aynı hafta toplumun geniş kesimlerini tehdit edeceksiniz. Çiftçiyi, bürokratı, öğretmeni tehdit etti. Bu dil bir tenakuz oluşturuyor ve güven vermiyor. Size oy vermeyenleri küçük görür, tehdit eder ve onları yargılamakla itham ederseniz güvenilir olmazsınız, bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.

"AK PARTİ DÖNEMİNDE ATILAN ADIMLARLA KÜRTÇEYLE BARIŞILDI"

İnsanların üzerinde çok büyük baskılar vardı, Türkiye bu vesayetleri geride bıraktı. AK Parti döneminde atılan adımlarla Kürtçeyle barışıldı, gayrimüslim vatandaşlarımızın el konuların vakıflarının mülkiyetleri iade edildi, başörtülü vatandaşlarımız üniversitelere kurumlara giremiyordu. AK Parti, Türkiye'deki vesayetin üretmiş olduğu tek tipçi anlayışı yıktı ve yeni bir zemin oluşturdu. Şu anda hiçbir vatandaşımızın ben kendimi bu ülkede öteki hissediyorum diyebileceği bir alan bırakmadık, bırakmamak için de gayret gösteriyoruz.