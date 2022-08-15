Brent petrol tarafındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları yeniden belirleniyor. Haftasonu benzin fiyatı için gelen zam sonrası bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere mazot fiyatı için zam bekleniyor.
MOTORİN FİYATLARI İÇİN 1,26 TL ZAM BEKLENİYOR
Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, yarından itibaren motorin litre fiyatı için 1,26 TL zam yapılacak.
Petrol fiyatlarında son günlerde kaydedilen yükseliş, akaryakıt fiyatlarında artışı da beraberinde getirdi.
AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?
Benzin fiyatları;
İstanbul'da 21,17 TL
Ankara'da 21,29 TL
İzmir'de 21,29 TL
Motorin fiyatları;
İstanbul'da 23,25 TL
Ankara'da 23,34 TL
İzmir'de 23,35