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Haberler Ekonomi Haberleri Akaryakıt fiyatları güncelleniyor! Mazot fiyatı için yeni zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 15.8.2022 09:05 Son Güncelleme: 15.8.2022 09:06

Akaryakıt fiyatları güncelleniyor! Mazot fiyatı için yeni zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

Akaryakıt fiyatları güncelleniyor! Mazot fiyatı için yeni zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

Brent petrol tarafında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere bayiler akaryakıt pompa fiyatları için güncellemeye gidiyor. Yarından itibaren mazot fiyatı için zam beklenirken, benzin fiyatı için ise bir değişiklik beklenmiyor.

Brent petrol tarafındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları yeniden belirleniyor. Haftasonu benzin fiyatı için gelen zam sonrası bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere mazot fiyatı için zam bekleniyor.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN 1,26 TL ZAM BEKLENİYOR

Akaryakıt sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, yarından itibaren motorin litre fiyatı için 1,26 TL zam yapılacak.

Benzin fiyatı için de hafta sonu 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Motorine dört gün önce 81 kuruş zam gelmişti.

Petrol fiyatlarında son günlerde kaydedilen yükseliş, akaryakıt fiyatlarında artışı da beraberinde getirdi.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatları;

İstanbul'da 21,17 TL
Ankara'da 21,29 TL
İzmir'de 21,29 TL

Motorin fiyatları;

İstanbul'da 23,25 TL
Ankara'da 23,34 TL
İzmir'de 23,35

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Akaryakıt fiyatları güncelleniyor! Mazot fiyatı için yeni zam geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?
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