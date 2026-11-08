Akaryakıt kaçakçılığına neşter

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen incelemeler, yüz milyonlarca liralık kamu kaybını ortaya çıkardı. Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi, 2026'nın ilk 10 ayında 17 firma ve bağlantılı firmalara yönelik çalışmalarında yaklaşık 861 milyon liralık kamu kaybı tespit etti. Tespitlere ilişkin hazırlanan çalışma raporları ilgili kurumlara gönderildi.

TRANSİT YÜKLERE ANLIK TAKİP

Kaçakçılıkla mücadelede denetimler, dijital takip sistemleriyle destekleniyor. Transit yük taşıyan araçların eş zamanlı izlenmesi ve Türkiye'de kaldıkları süre boyunca oluşabilecek risklerin tespit edilmesi amacıyla geliştirilen KAPAN sistemi, 88 gümrük idaresinde kullanılmaya başlandı. Gümrüklü Eşya ve Nesne Takip Sistemi kapsamında mevcut cihazlara ilave olarak 2027 yılında bin cihaz daha temin edilmesi hedefleniyor. Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla da bütün gümrüklü sahalar 7 gün 24 saat takip ediliyor.

İSTASYONLAR DA İZLENİYOR

Akaryakıt sektöründe kayıt dışılıkla mücadele kapsamında da istasyonlardaki mali denetimler sürüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, geçen yıl ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarında 92 bin 945 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 79 milyon 250 bin 74 lira ceza kesildi. Vergi Denetim Kurulu ise akaryakıt sektörüne yönelik analizlerle riskli dağıtıcı ve bayileri belirleyerek vergi incelemesi gerçekleştiriyor. Akaryakıt satmasına rağmen eksik vergi beyan eden bayiler izaha davet edilirken, sektörün arz ve talep verileri düzenli olarak analiz ediliyor.

EYLEM PLANI DEVREDE

Akaryakıt ve LPG piyasasında kayıt dışı satışlara karşı mali denetimler artırılacak. Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı'na göre, imalatta kullanmak üzere akaryakıt harici petrol ürünü satın alan veya ithal eden riskli firmalar belirli aralıklarla denetlenecek. Bu firmaların üretim tesisinin bulunup bulunmadığı ve kapasitesinin yeterli olup olmadığı araştırılacak, elektrik tüketimi ile çalışan sayısı da incelenecek. Akaryakıt piyasasında lisanslı tesisler ile lisanssız faaliyet gösteren tesislerde ulusal marker kontrollerini de kapsayan ortak denetimler yapılacak. Deniz taşıtlarına yakıt teslimlerinde de kontroller sıklaştırılacak.

SAHADA DA TAKİP SÜRÜYOR

FİRMALARA yönelik incelemelerin yanı sıra kaçak akaryakıtın piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla saha çalışmaları da yürütüldü. Özel ekibin bu çalışmalarında 105 ton kaçak akaryakıt veya akaryakıt yerine kullanılabilecek karışımlı ürün ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza teşkilatının 2026 yılı genel yakalamalarında ise 1 Kasım itibarıyla ele geçirilen akaryakıt miktarı 3 bin 414 tona ulaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör