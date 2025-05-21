Akaryakıt Özel Ekibi görev başında

Hükümetin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları her alanda devam ediyor. Bu kapsamda kaçak akaryakıt taşıyanlar ile yazarkasa ve otomasyon sistemlerine müdahale ederek akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapanlar Ticaret Bakanlığı'nca kurulan Akaryakıt Özel Ekibi'nin radarına takıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, akaryakıt kaçakçılığına ilişkin milletvekillerinin soru önergelerine yanıt verdi. Bolat, bakanlık bünyesinde 2014 yılından bu yana görev yapan Akaryakıt Özel Ekibi tarafından, yaklaşık 1.850 firmaya yönelik çalışma yürütüldüğünü ve usulsüzlük tespit edilen firmalar hakkında gerek adli gerekse idari işlemler başlatıldığını ifade etti. Bolat, özel ekip tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda yazarkasa ve otomasyon sistemlerine müdahale ederek kurulan yasa dışı gizli düzeneklerle kayıt dışı akaryakıt sattıkları tespit edilen 45 bayinin de faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu anlattı. 2020 yılından 26 Mart 2025 tarihine kadar geçen sürede Bakanlığının merkez ve taşra birimlerince 527 olayda 360 milyon lira değerinde 43 bin ton kaçak akaryakıt ve petrol ürünü ele geçirildiğini bildiren Bolat "Söz konusu ürünlere ilişkin fiziki tespitler en çok Dilucu, Habur ve Gürbulak Gümrük Kapıları ile Ambarlı ve İskenderun Limanlarında gerçekleştirilmiştir" bilgisini paylaştı.