Akaryakıta çifte indirim geldi!

Akaryakıt fiyatları bugün gelen indirim ile geriledi. Brent petroldeki geri çekilmeler benzin ve mazot fiyatı tarafına indirim olarak yansıdı. Böylece benzin fiyatı 1,45 TL düştü. Motorin fiyatları tarafında ise 0,78 TL'lik düşüş yaşandı. LPG fiyatı ise 0,42 TL'lik zam ile yükseldi. Peki fiyat düzeltmelerinden sonra 23 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL

Mazot fiyatı: 43,94 TL

Benzin fiyatı: 43,24 TL

ANKARA

Mazot fiyatı: 44,33 TL

Benzin fiyatı: 43,53 TL

İZMİR

Mazot fiyatı: 44,85 TL

Benzin fiyatı: 43,98 TL