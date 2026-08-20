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Giriş Tarihi: 20.08.2026 11:50 Son Güncelleme: 20.08.2026 12:27

Akaryakıta Eşel mobil kalkanı! Bakan Şimşek: Mazota küresel şok vatandaşa yansımıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji piyasalarında taşımacılık aksamaları ve rafineri kesintileri nedeniyle akaryakıt fiyatları üzerindeki baskının sürdüğünü belirtti. Eşel mobil kapsamında atılan son adımla küresel şokun vatandaşlara yansımasının sınırlandığını söyleyen Bakan Şimşek, mazot ve benzine dikkat çekti.

İHA Ekonomi
Akaryakıta Eşel mobil kalkanı! Bakan Şimşek: Mazota küresel şok vatandaşa yansımıyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Ham petrol fiyatlarının savaş dönemi zirvesine göre gerilemesine rağmen taşımacılık aksamaları ve rafineri kesintilerinin mazot fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü belirten Şimşek, eşel mobil kapsamında alınan son önlemle hem vatandaşın korunmasının hem de bütçe disiplininin devam ettirildiğini ifade etti.

MAZOT BRENT PETROL MARJI 100 DOLAR SEVİYESİNDE

Şimşek, küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönem yaşandığını belirterek, ham petrol fiyatlarındaki gerilemeye rağmen arz sıkışıklığının devam ettiğine dikkat çekti.

Şimşek, "Küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor. Mazot Brent petrol marjı uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak, varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrediyor." dedi.

EŞEL MOBİL İLE VATANDAŞA YANSIYAN ŞOK SINIRLANIYOR

Mazot fiyatlarındaki küresel baskıya karşı eşel mobil kapsamında son adımın atıldığını belirten Şimşek, uygulamanın hem vatandaş üzerindeki fiyat baskısını sınırlamayı hem de kamu maliyesindeki disiplinin korunmasını amaçladığını söyledi.

Şimşek, "Mazotta eşel mobil kapsamında attığımız son adımla bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor, aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz" dedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK #AKARYAKIT

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Akaryakıta Eşel mobil kalkanı! Bakan Şimşek: Mazota küresel şok vatandaşa yansımıyor
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