Akaryakıta Eşel mobil kalkanı! Bakan Şimşek: Mazota küresel şok vatandaşa yansımıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Ham petrol fiyatlarının savaş dönemi zirvesine göre gerilemesine rağmen taşımacılık aksamaları ve rafineri kesintilerinin mazot fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü belirten Şimşek, eşel mobil kapsamında alınan son önlemle hem vatandaşın korunmasının hem de bütçe disiplininin devam ettirildiğini ifade etti.