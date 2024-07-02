Akaryakıtta 15 milyarlık vergi kaybının önüne geçiliyor

Akaryakıtta usulsüz faturayı sona erdirecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) gelecek yıldan itibaren vergi mükellefi kişi ve kuruluşlar için zorunlu hale gelerek, akaryakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımından kaynaklanan yıllık yaklaşık 15 milyar liralık vergi kaybının da önüne geçecek. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, akaryakıt alan araçların plakalarını otomatik olarak tanıyarak, fiş ve faturalarda bu bilginin yer almasını sağlayacak. Vergi mükelleflerinin araçlara taşıt tanıma birimlerini bu yıl taktırmaları gerekecek.