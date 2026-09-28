Akaryakıtta eşel mobil sona eriyor

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışlarının ÖTV üzerinden dengelenmesini sağlayan eşel mobil sistemi 1 Ekim itibarıyla yürürlükten kaldırılıyor. Sistemin sona ermesiyle birlikte benzin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarında yeni bir dönem başlayacak. Temmuz 2026'da Resmi Gazete
'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında benzin, motorin, LPG otogaz ve tüpgaz gibi akaryakıt ürünlerinde uygulanan eşel mobil mekanizmasının işleyişinde değişikliğe gidilmişti. Düzenlemeye göre 1 Ağustos-30 Eylül döneminde yurt içi rafineri fiyatlarında artış yaşanması halinde, artışın yüzde 25'i oranında ÖTV indirimi uygulanması öngörülmüştü. Rafineri fiyatlarının gerilemesi durumunda ise yapılan indirimin tamamı kadar ÖTV artışı uygulanacağı belirtilmişti. Mevcut durumda benzinin litresinden alınan ÖTV tutarı 4,43 TL seviyesinde bulunuyor. Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle ÖTV'nin yasal sınır olan 14,83 TL'ye yükselmesi halinde, ÖTV kaynaklı artışın yaklaşık 10,40 TL olması bekleniyor.
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Mete Efendioğlu - Editör