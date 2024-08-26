Akaryakıtta Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi 2025’te devreye giriyor

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele kapsamında hayata geçirdiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. UTTS Tebliği uyarınca, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan yaklaşık 8 milyon taşıta en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar taşıtın plaka bilgisinin kayıtlı olacağı dijital bir etiket olan Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunluluğu bulunuyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon taşıttan yaklaşık 8 milyonunda, mükellefler akaryakıt harcamalarını gider göstererek vergi indiriminden faydalanıyor.Akaryakıt istasyonlarındaki mevcut sistemde, akaryakıt satışı esnasında taşıtın plaka bilgisi istasyon görevlisi tarafından elle giriliyor. Bu durum, akaryakıt alımı yapan taşıta ait olmayan bir plakanın sisteme işlenerek usulsüz fatura oluşturulmasına imkân veriyor. UTTS ile akaryakıt satışında plaka bilgisinin elle girişi önlenerek sisteme otomatik olarak aktarılması sağlanacak, böylece usulsüz fatura oluşturulması ve milyarlarca liralık vergi kaybı engellenmiş olacak. Ayrıca sistemle akaryakıt dağıtım sektöründe eşit ve adil rekabet sağlanacak.Kurulum ve işletme görevini Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün üstlendiği sistem, 2025 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, sistemle hem vergi kaybı önlenerek ekonominin korunacağını hem de vergi mükellefleri için bilgi güvenliği, şeffaflık ve kampanyalar sayesinde tasarruf elde etme gibi imkânlara sahip olunacağını ifade etti. UTTS altyapısında, yazılım ve donanımın yerli üretimini sağlamak için üretim merkezi kurulması çalışmalarının devam ettiğine dikkati çeken Hekim, UTTS veri akışının tasarım ve altyapısının da tamamen ülkede hazırlandığını vurguladı. Hekim, "Sistem dahilinde taşıt plaka bilgileri ve benzeri tüm veriler Türkiye'de bulunan veri merkezindeki sunucularda tutulacak" değerlendirmesini yaptı.Akaryakıt sektöründe müşteri sadakatini hedefleyen Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) kurumsal ve ticari taşıtlar ile araç filolarına indirim, vadeli ödeme, hediye puanları, yakıt tüketim kontrolü gibi avantajlar sunuyor. UTTS kapsamında kurulacak olan merkezi altyapı ile mevcut durumda sadece bir TTS programına üye olma kısıtı ortadan kalkacak ve yurt genelindeki yaklaşık 13 bin akaryakıt istasyonunun tamamında kurulacak olan UTTS altyapısı ile TTS hizmeti sunulan istasyon sayısı 7 binden 13 bine yükselecek. UTTS yükümlüsü olan 8 milyon taşıttan 2,5 milyonunun faydalandığı TTS programları, UTTS altyapısı ile bütünleşik bir şekilde çalışacak ve alınan hizmetler kesintisiz olarak devam edecek. TTS programlarına üye olmayan yaklaşık 5,5 milyon taşıt da kurulacak olan merkezi altyapı sayesinde 13 bin istasyonun tamamında TTS programlarından faydalanmaya hazır hale gelecek.