Akbank: Sorunu kademeli olarak çözüyoruz

Kartlarından alışveriş taksitlerinin iki kez çekildiğini gören Akbank kredi kartı kullanıcıları dün büyük bir şok yaşadı. Bazı müşterilerin kredi kartı ile yaptıkları işlemleri ekstrelerine mükerrer yansıdığı için limitleri yetersiz kaldı. Akbank tarafından konu ile ilgili yapılan ilk açıklamada, bankanın hacklenmediği, ancak teknik bir aksaklık yaşandığı vurgulandı. Akbank'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan ikinci açıklamada ise "Bankamız kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz" denildi.