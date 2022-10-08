Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Akbank: Sorunu kademeli olarak çözüyoruz
Giriş Tarihi: 9.10.2022

Akbank: Sorunu kademeli olarak çözüyoruz

Akbank: Sorunu kademeli olarak çözüyoruz
Kartlarından alışveriş taksitlerinin iki kez çekildiğini gören Akbank kredi kartı kullanıcıları dün büyük bir şok yaşadı. Bazı müşterilerin kredi kartı ile yaptıkları işlemleri ekstrelerine mükerrer yansıdığı için limitleri yetersiz kaldı. Akbank tarafından konu ile ilgili yapılan ilk açıklamada, bankanın hacklenmediği, ancak teknik bir aksaklık yaşandığı vurgulandı. Akbank'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan ikinci açıklamada ise "Bankamız kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz" denildi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Akbank: Sorunu kademeli olarak çözüyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA