Akdeniz’den 211,2 milyon dolarlık ihracatı

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, birliklerinin ağustosta 211,2 milyon dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

Memiş, yazılı açıklamasında, AHBİB'in ihracat yaptığı 135 ülkenin 82'sinde dış satım hacmini yükselttiklerini belirtti.

Birliklerinin ağustosta 314 bin 176 ton ürünü uluslararası pazarda değerlendirdiğinin bilgisini veren Memiş, "Birliğimiz, bu dönemde 1 milyar 158 milyon dolarlık ülke geneli sektör ihracatına yüzde 18,2 destek verdi. AHBİB, ağustosta 211,2 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Memiş, AHBİB'in ağustostaki ürün ve ülke ihracatına ilişkin şunları kaydetti:

"En çok ihracat yaptığımız ürün gruplarının başında gelen bakliyatta 77,5 milyon dolara ulaştık. Hububatta 40,9 milyon dolarlık, pastacılık ürünlerinde de 28,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Birliğimiz, Irak'a 39,4 milyon dolarlık, Sudan'a 15,8 milyon dolarlık, Cezayir'e 12,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi."