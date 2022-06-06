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Giriş Tarihi: 6.6.2022 13:04

Akdenizli ihracatçılardan 1,72 milyar dolarlık dış satım

AA
Akdenizli ihracatçılardan 1,72 milyar dolarlık dış satım

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, birliklerinin mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 1,72 milyar dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, Akdenizli ihracatçıların söz konusu dönemdeki 19 milyar dolarlık ülke geneli ihracatına yüzde 10,1 destek verdiğini belirtti.

AKİB'in, Türkiye'nin dış satımına önemli oranda katkı sağladığını ifade eden Tosyalı, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artış sağlayarak 1,72 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Türkiye genelindeki 14 genel sekreterlik arasında ihracat hacminde en yüksek artışı elde eden birlik olma unvanını mayıs ayında da sürdürdük. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde, Güney Afrika Cumhuriyeti yüzde 616 artış ve 198,9 milyon dolarla birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 76 artış ve 114,5 milyon dolarla Irak, yüzde 39 artış ve 104,4 milyon dolarla İspanya takip etti."

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Akdenizli ihracatçılardan 1,72 milyar dolarlık dış satım
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