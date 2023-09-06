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Giriş Tarihi: 6.9.2023 13:44

AKİB'den 1 milyar 446 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), ağustosta 1 milyar 446 milyon dolarlık dış satım yaptı.

AA
AKİB’den 1 milyar 446 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Onur Kılıçer, birliklerinin ağustosta 1 milyar 446 milyon dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

Kılıçer, yazılı açıklamasında, AKİB'in ağustosta ülke genel ihracatına yüzde 7,8 destek verdiğini belirtti.

En fazla ihracatı Hollanda, Irak ve İspanya'ya gerçekleştirdiklerini kaydeden Kılıçer, şöyle devam etti:

"Ağustos ayında AKİB ülkemize 1 milyar 446 milyon dolar döviz kazandırdı. Yılın 8'inci ayında en fazla ihracatı, 537,5 milyon dolarla Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz, 297,2 milyon dolarla ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 218,6 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı."

Kılıçer, birliklerinin Türkiye'nin ve Akdeniz'in üretim gücünü dünya pazarlarında en iyi şekilde değerlendirdiğini kaydetti.

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AKİB'den 1 milyar 446 milyon dolarlık ihracat
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