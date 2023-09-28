AKINCI TİHA yeni radarıyla uçmaya gün sayıyor

AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeteneklerini önemli ölçüde artıracak aktif elektronik taramalı radar MURAD'ın platforma entegrasyonu tamamlandı, uçuşa gün sayıyor.

ASELSAN, Anadolu Ajansının (AA) 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de özgün mühendisliğin gücüyle geliştirilen yerli sistemler sergiledi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin insansız hava araçlarında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

ASELSAN'ın faydalı yükleriyle araçlara katma değer, güç kattığını vurgulayan Akyol, bu kapsamda İHA'lar için radarlar, elektro-optikler, güdümlü mühimmatlar, haberleşme sistemleri geliştirdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda aktif elektronik taramalı radarın önemli bir yetkinlik olduğuna işaret eden Akyol, ASELSAN ve BAYKAR tarafından bu konuda yürütülen iş birliğine ilişkin şöyle konuştu:

"Az sayıda ülkenin geliştirdiği, İHA'larımıza yetenek olarak önemli katma değer sağlayan bir ürünümüz. MURAD ismini verdik. Bu radarımızı AKINCI TİHA'ya entegre etmiş durumdayız. Yazılım entegrasyonu yapıldı. Önümüzdeki günlerde uçuşunu ve havadaki denemelerini birlikte yaşayacağız. Bu radar çoklu hedef takibi yapabilen, uzun menzilde hedef ayrıştırabilen, deniz modlarından hareketli hedef takibine, SAR/ISAR modlarından değişik bir takım özelliklere İHA'ların havadaki farkındalığında fark yaratacak bir ürün. İçinde binlerce elektronik kompenentin olduğu, tamamen yerli tasarım ve üretim bir sistem. Uçuş için gün saydığımızı söyleyebilirim."

AMBARGOYA YANIT 150'NCİ CATS GÖKYÜZÜNDE

Bunun yanında İHA'larla birlikte kullanılan elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemleri bulunduğuna değinen Akyol, şu bilgileri verdi:

"Ambargoya karşı geliştirdiğimiz CATS'te bugün 150'nci ürün uçuyor, 12 ülkeye de ihraç edilmiş durumda. Daha iyisini yapma hedefiyle yola çıktığımızda ASELFLIR-500'ü başlattık. Sahadan aldığımız geri bildirimler ve edindiğimiz tecrübelerle tasarladık. Son uçuşları yapılıyor, hatta arkadaşlarımız şu anda uçuştalar. Önümüzdeki günlerde kendi sınıfında gerek görüntüleme gerek değişik bantlarda elde ettiği görüntü kalitesinde alanında dünyada fark yaratan bir kamerayı tamamladık diyebilirim. Uçması, testleri bitmek üzere, envantere girmesine de gün sayıyoruz."

TOLUN ENVANTERE GİRDİ, İHRACAT İÇİN FAZLA BEKLEMEDİ

İHA'ların radarını, kamerasını yaparken bütün bu farkındalığın üzerine tespit edilen unsurların uzun mesafeden hassas şekilde etki altına alınmasını sağlamak için hassas güdümlü mühimmatlar geliştirdiklerini belirten Akyol, TOLUN mühimmatının da uzun mesafede hedefe angaje olan, beton delici özellikte, çok hassas şekilde, çok uzun menzile gidebilen bir ürün olarak envantere girdiğini dile getirdi. Akyol, yakın zamanda TOLUN'un ihracat sözleşmesini de imzaladıklarını söyledi.

Akyol, geliştirdikleri farklı sistemlerle bütün milli İHA'ları ASELSAN sistemleriyle donattıklarını, güçlerine güç kattıklarını, bu çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Bu sistemlerin her biri farklı yeteneklerle harekat alanında oyun değiştirici yetkinlikleri İHA'larımıza kazandırıyor." dedi.