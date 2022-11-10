Akıncı’ya yol gösterecek! Türkiye’nin hava gücünü artıracak

TÜRKİYE'NİN HAVA GÜCÜNÜ ARTIRACAK

Demir, F-16'ların çok daha ileri kabiliyetlere sahip modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetlerinin hizmetlerine devam edeceğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bugün gördüğümüz AESA radarımızın ilk uygulamasını insansız sistemlere, yani Akıncımıza çok kısa sürede takacağız. Daha sonra F-16'larda, daha sonra da Milli Muharip Uçağımızda bu tür radarı ve ilgili elektronik sistemleri görüyor olacağız. Bu önemli bir kabiliyet artışı anlamına geliyor. Türkiye'nin hava gücünü çok daha artıracak sistemlerle devrede olacağız inşallah. F-16'ların çeşitli modelleri var. İlk modellerinden başlamak üzere bu uygulama hayata geçiriliyor olacak. Adım adım F-16'larımız çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetlerimizin hizmetine devam edecekler. Önümüzde almamız gereken çok mesafeler olduğunu görüyorum."