Akıncı’ya yol gösterecek! Türkiye’nin hava gücünü artıracak

AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve F-16 4. Nesil Savaş Uçağı için AESA Radar geliştirme faaliyetleri bir süredir ASELSAN bünyesinde devam ediyordu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesini ziyaret ederek yürütülen projelere ilişkin bilgi aldı.
Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli rol oynayacak, aynı zamanda F-16'ların modernizasyonunda ve insansız hava araçlarında kullanılacak olan yerli ve milli AESA radarının özellikleri şu şekildedir:
HAVA-HAVA İŞLEVLERİ:
YETENEKLER:
'İSTİKBAL GÖKLERDEDİR'
Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü olduğunu belirten Demir, "Ulu Önder Atatürk'ün de 'İstikbal Göklerdedir' sözüyle işaret ettiği gibi biz de istikbal ve istiklal mücadelesinde göklere hakimiyet önemlidir diyoruz" ifadesini kullandı.
BURUN RADARI SİSTEMİ: AESA
ASELSAN üretimi F-16 Çok Fonksiyonlu AESA Burun Radarı Sistemi, ilk etapta Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki F-16 Blok 30 platformlarına entegre edilecek.
"MİLLİ MUHARİP UÇAKTA DA KULLANIYOR OLACAĞIZ"
F-16 uçaklarının modernize edilmesine yönelik yürütülen Özgür Projesi'nin çıktılarının görülmeye başlandığını bildiren Demir, AESA'nın dünyada en ileri ölçülerde uygulanan radarlara muadil olduğunu söyledi. Demir, "Üzerine koyduğumuz kokpitteki aksamlarının tamamen dijitalleştirilmesi ve bir dizi ürünün millileştirilerek artık tamamen Türk sistemlerinin üzerine entegre edilebileceği ve milli silahlarımızın kullanılabileceği bir uçaktan bahsediyor olacağız. Bu aşamada yapılan çalışmalar Milli Muharip Uçak yolculuğumuzun temel taşlarını da teşkil ediyor. Burada kazandığımız her kabiliyetin bir adım daha ötesini Milli Muharip Uçakta kullanıyor olacağız" dedi.
İLK AKINCI İHA'DA UYGULANACAK
Türkiye'nin savunma sanayii alanında elinde olan donanımlarını yerlileştirecek ve millileştirecek Özgür Projesi, halihazırda var olan F-16'ların modernizasyonunda önemli rol oynayacak. Proje çerçevesinde ASELSAN tarafından geliştirilen 'Aktif Faz Dizinli Radar' yani AESA olarak bilinen radar sistemi ile kullanılan radar sistemlerinin kabiliyetleri önemli ölçüde artacak. Proje çerçevesinde üretilen radar, sadece F-16 modernizasyonunda değil, aynı zamanda İnsansız Hava Araçları'nda (İHA) da kullanılacak. Radarın ilk uygulaması ise AKINCI İHA'da gerçekleştirilecek.
TÜRKİYE'NİN HAVA GÜCÜNÜ ARTIRACAK
Demir, F-16'ların çok daha ileri kabiliyetlere sahip modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetlerinin hizmetlerine devam edeceğini dile getirerek şunları kaydetti:
"Bugün gördüğümüz AESA radarımızın ilk uygulamasını insansız sistemlere, yani Akıncımıza çok kısa sürede takacağız. Daha sonra F-16'larda, daha sonra da Milli Muharip Uçağımızda bu tür radarı ve ilgili elektronik sistemleri görüyor olacağız. Bu önemli bir kabiliyet artışı anlamına geliyor. Türkiye'nin hava gücünü çok daha artıracak sistemlerle devrede olacağız inşallah. F-16'ların çeşitli modelleri var. İlk modellerinden başlamak üzere bu uygulama hayata geçiriliyor olacak. Adım adım F-16'larımız çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetlerimizin hizmetine devam edecekler. Önümüzde almamız gereken çok mesafeler olduğunu görüyorum."