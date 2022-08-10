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Giriş Tarihi: 11.8.2022

Akkim’den 100 milyon dolarlık yatırım

Akkim’den 100 milyon dolarlık yatırım
KİMYASAL madde üreticisi Akkim Kimya, Yalova'da Türkiye'nin ilk epoksi reçine üretim tesisi için 100 milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurdu. Şirket, bu alandaki ithalatı ikame ederek cari açığın azalmasına her yıl 200 milyon dolar katkı sağlamayı hedefliyor. Geçtiğimiz ay Nazilli'de gıda katkı üretiminde faaliyet gösterecek yeni tesisinin açılışını yapan şirket, Yalova'da epoksi reçineleri, ham maddeleri ve formüle edilmiş türevlerini üretmeye başlayacak. 50 bin metrekare büyüklüğe sahip yeni bir fabrika kurulacak. Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, yeni tesisin toplamda 100 bin ton üretim kapasitesi olacağını söyledi. Tesisin 2024'ün ocak ayında üretime başlayacağını dile getiren Kipri, "Birçok sektörde stratejik değer taşıyan bir ham maddeyi Türk sanayisinin hizmetine sunmasıyla Türkiye ve çevre ülkeler için ilk niteliği taşıyacak tesisimizde, yıllık 50 bin ton sıvı, katı epoksi reçineler ile formüle edilmiş türevlerini üreteceğiz. 25 bin ton epiklorhidrin ile aynı miktarda gliserin üretimi de yapacağız" dedi.

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Akkim’den 100 milyon dolarlık yatırım
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