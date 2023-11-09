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Giriş Tarihi: 9.11.2023 13:03

Akkuyu NGS'de flaş gelişme! Sahaya ulaştı

Akkuyu NGS'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yeni gelişmeler yaşanan Akkuyu'da 3’üncü ünitesine ait reaktör basınç kabı sahaya ulaştı.

DHA
Akkuyu NGS’de flaş gelişme! Sahaya ulaştı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. Ünitesinin en önemli ekipmanı olan reaktör basınç kabı, deniz yolu ile 1700 deniz milinden (3150 km) fazla mesafe kat ederek inşaat sahasına ulaştı. Eliptik tabana sahip dikey silindirik bir kap olan reaktör basınç kabı, nükleer güç santralinin işletme aşamasında içinde nükleer yakıt içeren çekirdeğin yanı sıra, kontrol ve koruma sistemlerine ait cihazlar ile kontrollü nükleer reaksiyon ve ısı enerjisinin soğutma suyuna aktarımını sağlayan farklı yapısal parçaların bulunduğu büyük boyutlu bir ekipman olma özelliğini taşıyor.

Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesine ait reaktör basınç kabı, Rosatom'un makine bölümü olan Atommash tesisinde üretildi. Nakliye ambalajı ile birlikte toplam ağırlığı 347,5 ton, uzunluğu 11,45 m, genişliği ise 5,7 m olan reaktör basınç kabı, 2023 yılında Rosatom imalat tesisinde üretilen beşinci reaktör oldu. Rosatom bu imalat hacmine ulaşmasıyla birlikte nükleer enerji tarihinde bir rekora da imza atmış oldu. Şu anda dünyanın en büyük nükleer teknoloji ihracatçısı konumunda olan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Rusya dışında 7 ülkede nükleer tesislerin seri inşaatını yürütmeye devam ediyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Zorunlu olan giriş kontrolü prosedürlerinin tamamlanmasının ardından reaktör basınç kabı, montajını yapacak uzman ekiplerine teslim edilecek. Bu ekipman, üretimi sırasında 300'e yakın farklı denetim ve kontrol işleminden geçirilmektedir. Reaktör, özel koşullar altında işletilir. İşletme sırasında reaktörün sızdırmazlığı, yakıtın güvenli bir şekilde yeniden yüklenmesi ile reaktör tesisinin 60 yıldan fazla hizmet ömrü boyunca çalıştırılmasını sağlamalıdır."

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Akkuyu NGS'de flaş gelişme! Sahaya ulaştı
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