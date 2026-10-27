Akkuyu NGS’de yeni gelişme: 1’inci güç ünitesinde testler tamamlandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen santralde, üç gün süren testlerde dört buhar jeneratörü, buhar armatür blokları ve besleme suyu boru hatları kontrol edildi.

SICAKLIK 135 DERECEYE ULAŞTI

Buhar jeneratörleri ve bunlara bağlı boru hatları, 12,6 megapaskal (MPa) basınç altında test edildi. Test öncesinde buhar jeneratörleri 126 dereceye kadar ısıtılırken, testler sırasında suyun sıcaklığı 135 dereceye ulaştı.

Basınç kademeli olarak artırılırken ekipmanların çalışma parametreleri ve bağlantı noktalarının sızdırmazlığı kontrol edildi. Maksimum basınçta belirli bir süre tutulan sistemde, daha sonra basınç 10,1 MPa seviyesine düşürülerek son incelemeler yapıldı.

Kontrollerin ardından ikinci devre ekipmanlarının basınca dayanıklılığı ve sonraki test aşamalarına uygunluğu doğrulandı. Test sonuçlarının, 1'inci güç ünitesinde reaktör tesisinin sıcak testlerine yönelik hazırlıkların başlatılmasına imkan sağladığı bildirildi.

YETKİLİ İSİMDEN AÇIKLAMA

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, testlerin ikinci devre ekipmanlarının dayanıklılığını, montaj ve kaynaklı bağlantıların kalitesini doğruladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sonuç, inşaat ekipleri, montaj ve devreye alma uzmanları, işletme personelinin yanı sıra testler sırasında doğrudan teknik denetim gerçekleştiren Rosatom'un dış uzman kuruluşlarının temsilcilerinin yürüttüğü kapsamlı ortak çalışmanın sonucudur. Elde edilen sonuçlar, 1'inci güç ünitesinde reaktör tesisinin sıcak testlerine yönelik hazırlıklara başlamamıza olanak sağlıyor."

Testlerde Akkuyu Nükleer AŞ Teknik Direktörlüğü personelinin yanı sıra Rosatom'un elektrik enerjisi bölümü Atomtechenergo ve Rosatom Servis AŞ teknik denetim uzmanları ile Nükleer Düzenleme Kurumu temsilcileri görev aldı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör