Akkuyu NGS’nin 1. güç ünitesinde kutup vinci işletmeye alındı

Akkuyu NGS'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu vinç, Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinin yaşam döngüsünün tüm aşamalarında kullanılacak.

Dairesel köprü vinci ya da diğer adıyla kutup vinci, reaktör bölmesinin en önemli mekanizmalarından biri olarak kabul ediliyor. Reaktörün ikmali ve bakımı için kullanılacak olan vinç, bölgedeki kaldırma ve taşıma işlemlerinin yanı sıra nükleer yakıtın reaktöre yüklenmesinden sorumlu olan özel bir yeniden yükleme makinesinin çalışma alanına teslim edilmesinde ve çeşitli ekipmanların taşınmasında da görev alacak.

Reaktör binasının üst silindirik kısmına monte edilmiş dairesel bir ray yolu üzerinde hareket edecek olan vincin mekanizması, taşıma işlemlerini reaktör binasının merkezindeki herhangi bir noktada yapabilme imkanı sunuyor. Vincin üzerinde bulunduğu mekanizma da uzunluğu 41,5 metre olan bir köprü boyunca hareket edebiliyor.

İşletmeye almaya hazırlık sırasında ana taşıma mekanizmasının statik testleri 487,5 tonluk simüle edilmiş yükle gerçekleştirildi. Vincin tüm bileşenlerinin toplam ağırlığı ise yaklaşık 500 ton ağırlığında bulunuyor.

Açıklmada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, nükleer reaktörün montajı için taşıma ve teknolojik işlemleri yürütmek için kullanılacak olan kutup vincinin devreye alma testlerini başarıyla geçtiğini ve artık çalışmaya tamamen hazır olduğunu ifade etti.

Butckikh, şunları kaydetti:

"Bu vinç, çok aşamalı nükleer reaktör montaj sürecine ve ardından fiziksel başlatma aşamalarına dahil olacak. Vinç, köprü, servis arabası, dokunmatik ekranlı kontrol kabini, reaktör bölmesinin basınçlı alanının dışında ayrı bir odaya monte edilen özel kontrol kabinleri gibi çeşitli bileşenlerden oluşan karmaşık bir teknolojik mühendislik yapısıdır. Burada da yine her zaman olduğu gibi önceliğimizin güvenlik olduğunu belirtmek isterim. Bu tür vinçlerin kullanımında sadece deneyim ve beceriye sahip özel eğitimli ve sertifikalı operatörlerin vinci kullanmasına izin verilmektedir."