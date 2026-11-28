Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) önümüzdeki ay birinci güç ünitesine nükleer yakıt yüklenmeye başlayacak. Birinci santral bu yüklemenin ardından 2027 Ocak-Şubat gibi sisteme ilk elektriği verecek. Gelecek dönemde Akkuyu'nun A'dan Z'ye tüm yaşam döngüsünü ise Rusya'da eğitim gören Türk mühendisler yönetecek. Türkiye'nin ilk NGS'si olan Akkuyu'da yıllardır beklenen enerji verme aşamasına önümüzdeki birkaç ay içerisinde geçilmesi planlanıyor. Akkuyu ile Türkiye nükleer enerji ile tanışırken, aynı şekilde Türk gençler de Rosatom tarafından Rusya'da bu alanda eğitime alınarak santralde kritik görevlerde hizmet vermeye başladı.

320 GENÇ MEZUN OLDU

Rosatom İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tatyana Terentyeva, Rusya'daki eğitim süreci ve yetişmiş Türk mühendislerin Akkuyu'daki sorumluluk alanlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Akkuyu NGS ve proje kuruluşlarında görev yapan 320'den fazla çalışanın Rus üniversitelerinden mezun olduğunu açıklayan Terentyeva, halen Rusya'da eğitim gören yaklaşık 100 Türk öğrenciye, önümüzdeki dönem 70 civarında öğrencinin daha ekleneceğini kaydetti. Türkiye ile yürütülen insan kaynağı yetiştirme programının Rosatom'un kapsamlı yaklaşımının bir örneği olduğunu belirten Terentyeva, "Hedefimiz, santral tamamen işletmeye alındığında Türk ekibinin işletmeye hazır olmasıdır. Yetiştirilen bu uzmanlar halihazırda Türkiye'de nükleer enerji sektörünün oluşumuna katkı sağlıyor ve ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı destekliyor" dedi.

YAŞAM DÖNGÜSÜNÜ YÖNETECEK

Akkuyu'da uzun vadeli hedeflerinin "Türkiye'de nükleer santralin tüm yaşam döngüsünü yönetebilecek, sürdürülebilir bir insan kaynağı kapasitesi oluşturmak" olduğunu söyleyen Terentyeva, "Türk üniversiteleriyle ortak programlar, akademik değişimler, öğretim üyeleri ve öğrenciler için stajlar ve Türk uzmanların sektörel çalışma gruplarına dahil edilmesi çalışmaları önemli bir adım" dedi. Akkuyu NGS'nin işletmeye alındığında, yalnızca temiz enerji kaynağı olmakla kalmayarak, Türkiye'de eğitim ve bilimin gelişimine de ivme kazandıracağını anlatan Terentyeva, "Burada, Rosatom'un nükleer güç santrallerinin inşası ve işletilmesindeki uzun yıllara dayanan deneyimine dayalı ileri nükleer teknolojiler uygulanacaktır. Rus eğitim sistemi, öğrencilere hem sağlam bir teorik temel hem de uygulamalı beceriler kazandırmaya odaklanmaktadır. Akkuyu NGS'nin işletmeye alınmasıyla birlikte Türk uzmanlar, bu becerileri kendi ülkelerindeki faal nükleer güç santralinde kazanabilecek" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör