Akkuyu’da 2’nci güç ünı̇tesı̇nde yeni aşama

Türbin tesisi temeli, nükleer güç ünitesinin önemli bir parçalarından biridir. Beton plaka, türbin ile jeneratör arasında bir bağlantı elemanı görevi görüyor. Türbin ünitesinin temeli yapılırken, yay bloklarından oluşan modern titreşim yalıtım sistemi kullanılıyor. Bunlar, makine dairesi binası ile türbin tesisinin temel plakalarını ayırmak, sismik dayanım seviyesini arttırmak ve türbin tesisinin çalışması sırasında titreşimleri en aza indirgemek için tasarlandı.