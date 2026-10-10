Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Akkuyu'da 'Acil Durum Müdahale ve Yangınla Mücadele Tatbikatı' yapılacak
Giriş Tarihi: 10.10.2026 14:35

Akkuyu'da 'Acil Durum Müdahale ve Yangınla Mücadele Tatbikatı' yapılacak

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), "Acil Durum Müdahale ve Yangınla Mücadele Tatbikatı"nın yapılacağı bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA
Akkuyu’da ’Acil Durum Müdahale ve Yangınla Mücadele Tatbikatı’ yapılacak
  • ABONE OL

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, 12 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek tatbikat sırasında çalınacak sirenler ve sahada görev alacak özel amaçlı araçların hareketliliği, öngörülen tatbikat senaryosunun uygulanması kapsamındaki faaliyetlerin bir parçası olacağı belirtildi.

Tatbikatın Akkuyu NGS sahasının çevresindeki yerleşim yerlerinde günlük yaşamın olağan seyrini etkilemeyeceğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Planlı tatbikat ve eğitimlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi, NGS personelinin ve ilgili birimlerin olası durumlara karşı hazırlık seviyesinin korunmasına yönelik standart uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor. Bu uygulamalar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın ilgili standartları ile Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Tatbikat kapsamında Akkuyu NGS personeli, santralin yangın güvenliği birimi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kamu kurumları arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütülecek."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ #AKKUYU NGS #MERSİN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Akkuyu'da 'Acil Durum Müdahale ve Yangınla Mücadele Tatbikatı' yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA