Akkuyu’da Alman engeli aşıldı

Türkiye'nin 60 yıllık rüyası Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin açılışını geciktiren Alman ambargosu aşıldı. Aralarında Alman Simens Enerji'nin Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle Akkuyu'ya teslim etmediği kilit parçaların da aralarında bulunduğu önemli ekipmanlar Güney Kore ve Çin'den tedarik edildi.

100'ÜNCÜ GEMİ ULAŞTI

Hong Kong bandralı gemi, dün Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Doğu Kargo Terminali'ne demirledi. Gemideki yükler tırlara yüklenerek santral sahasına götürüldü. Akkuyu sahasına gelen 100. kargo gemisi olma özelliği de taşıyan geminin gelişi onuruna karşılama töreni düzenlendi. 100'üncü geminin gelişi için düzenlenen etkinliğe Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butckikh, Akkuyu Nükleer A.Ş. Liman Müdürü Okan Bozkurt, kargoyu getiren geminin kaptanı ve yetkililer katıldı.

Törende konuşan Akkuyu NGS Genel Müdürü Sergey Butckikh, "Santral inşaatımıza ekipman taşıyan 100. gemiyi karşılamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Ekipmanların sürekli ve engelsiz olarak teslim edilmesinin projenin devamı için çok önemli olduğuna dikkat çeken Butckikh, Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinin devreye alma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Diğer ünitelerde, inşaat ve montaj çalışmaları sürüyor. Aynı zamanda NGS için ekipman ve malzeme sevkiyatları da devam ediyor. Kısa süre önce Doğu Kargo Terminali'ne ilk taze yakıt sevkiyatı ile ikinci güç ünitesi için bir taşıma geçidi, üçüncü güç ünitesi için de bir polar vinç teslim edildi. Yakında üçüncü güç ünitesinin reaktör bölümü için ekipman ve dördüncü güç ünitesi için türbin üniteleri dahil olmak üzere sahada yeni kargolar bekliyoruz."

100 BİN TON KARGO GELDİ

Doğu Kargo Terminali'nin 2019'da faaliyete geçtiğini ve santralin en önemli lojistik altyapısı olduğunu dile getiren Butckikh, "Terminal, işletimi sırasında halihazırda 100 bin tondan fazla kargo kabul etti. Farklı ülkelerden gemileri kabul ediyoruz ve bugün ilk kez Çin Halk Cumhuriyeti'nden bir kargo gemisini Akkuyu Nükleer Güç Santrali limanında ağırladık" dedi. Butckikh, Akkuyu NGS için önemli bir yükün, deniz yoluyla güvenilir şekilde teslim edildiğini söyledi. Güç ünitesindeki ana inşaat işlerinin tamamlandığını dile getiren Butckikh, "Aralık 2024'te, makine dairesindeki önemli bir aşama olan türbin montajını tamamladık. Türbin artık işletmeye hazır. Uzmanlarımız boru hatlarını ve altyapı şebekelerini kuruyor. İkinci güç ünitesinin reaktör ünitesinin ana ekipmanı kuruldu. Üçüncü güç ünitesinde reaktör kabı tasarım konumuna yerleştirildi. Dördüncü güç ünitesinde reaktör şaft ekipmanları inşa ediliyor. Tesislerin hazır olma durumu yüzde 95'in üzerinde" dedi. Akkuyu Nükleer A.Ş. Liman Müdürü Okan Bozkurt da, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Taicang Limanı'ndan Kore Cumhuriyeti'nin Gunsan Limanı'na uğrayarak terminale gelen gemi, sahaya güvenli olarak şalt sahası ve turbo jeneratör tesisi bileşenlerinden oluşan bir parti ekipman teslim etti" diye konuştu.



20 MİLYAR DOLARLIK PROJE

Akkuyu NGS, Türkiye'nin 10'dan fazla ilinde bulunan, sivil ve sanayi altyapı tesisleri dahil olmak üzere 12 milyonu aşkın tüketiciye elektrik sağlayacak. İnşaat sahasının alanı 11 kilometrekare olup, santralin inşasında yaklaşık 25 bin kişi görev alıyor. 20 milyar dolarlık proje, Rusya ve Türkiye'nin Yap-Sahip ol-İşlet modeliyle hayata geçirdiği ilk nükleer proje özelliğini taşıyor. Akkuyu tamamlanıp işletmeye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.