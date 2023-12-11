Akkuyu’da kimya analiz laboratuvarı faaliyete geçti

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE O İŞLEVE SAHİP İLK LABORATUVAR

Akkuyu NGS'nin Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, kimya laboratuvarının devreye alınmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu laboratuvar, Türkiye Cumhuriyeti'nde bu işleve sahip ilk laboratuvardır. Laboratuvarda, NGS kaynak ve yıkama suyunun kalite göstergelerinin doğrudan inşaat sahasında günde 24 saat izlenmesini sağlayacak gelişmiş ekipmanlar kullanılmaktadır. Laboratuvar uzmanları şimdiden, ilk güç ünitesinin devreye alınmasına hazırlık olarak Akkuyu NGS'nin teknolojik sistemlerinin ekipman ve boru hatlarının yıkanması için gerekli olacak tuzdan arındırılmış suyun kimyasal analizini yapıyorlar. Laboratuvarda hem deneyimli Rus mühendislerin hem de bilgi, deneyim ve modern kimyasal izleme teknolojilerini benimseyen genç Türk uzmanların çalıştığını da belirtmeliyim."