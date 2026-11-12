Aktif büyüklüğü 10 trilyonu aştı

Jeopolitik gelişmeler ve belirsizlikler ile küresel düzeyde yaşanan faiz artışlarının etkili olduğu yılın üçüncü çeyreğinde Ziraat Bankası, ihtiyatlı bilanço yönetimi ve seçici kredi politikasıyla her dönemde olduğu gibi Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteğini artırdı. Banka, aktif büyüklüğünü 10.1 trilyon TL'ye ulaştırırken, verimlilik odaklı iş modeli sayesinde yılın ilk dokuz ayında elde ettiği 124.5 milyar TL net kârla öz kaynaklarını güçlendirdi.

7.7 TRİLYON TL FİNANSMAN

Ziraat Bankası, aynı dönemde aktiflerinin ağırlıklı kısmını oluşturan nakdi kredilerini 5.5 trilyon TL'ye, gayrinakdi kredilerini ise 2.2 trilyon TL'ye yükseltti; böylece ekonomiye sağladığı toplam finansman 7.7 trilyon TL oldu. Nakdi kredilerin yüzde 84 oranındaki kısmı reel sektörün finansmanına yönlendirilirken, TL kredilerin nakdi krediler içindeki payı yüzde 65 olarak gerçekleşti. Ziraat Bankası'nın takipteki alacaklar oranı yüzde 2 ile sektör ortalaması olan yüzde 3 seviyesinin belirgin şekilde altında gerçekleşti.

TARIMA REKOR DESTEK

Tarım ekosisteminin stratejik çözüm ortağı olarak tarımsal üretimde verimlilik, mekanizasyon, tarıma dayalı sanayileşme ve gıda güvenliği odaklı yatırımları desteklemeye devam eden Ziraat Bankası'nın tarım kredileri 1.2 trilyon TL'yi aştı. Kadın ve genç üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştıran Banka'nın eylül sonu itibarıyla 77 bin kadın çiftçiye kullandırdığı kredilerin bakiyesi 91 milyar TL'ye, 152 bin genç çiftçiye kullandırdığı kredilerin bakiyesi ise 249 milyar TL'ye ulaştı.

MEVDUATIN % 61'İ TL

Banka'nın mevduatı 6.5 trilyon TL'ye ulaştı. TL mevduatın toplam içindeki payı yüzde 61 olarak gerçekleşti. Fonlama maliyetlerinin çeyreğin büyük bölümünde yüksek seyrettiği bu dönemde Banka, mevduat maliyetlerini etkin şekilde yönetti. Ziraat Bankası, iştirakleri ve yurt dışı şubeleri ile Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya, Afrika ve Asya'yı kapsayan geniş bir coğrafyada, 21 ülkedeki 129 hizmet noktasıyla Türkiye'nin uluslararası finansal alandaki varlığına ve etkinliğine katkı sağlıyor.



BU BAŞARI BİRİKİMİN ESERİ

Bankanın kuruluşunun 163. yıl dönümüne yaklaşıldığı bu günlerde, 10 trilyon TL aktif büyüklüğü aşan ilk banka olmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Bu başarı, köklü geçmişimizden gelen birikimin eseridir. 'Bir Bankadan Daha Fazlası' olma anlayışımızla Türkiye ekonomisinin dengeli büyümesine katkımızı artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.



KREDİ KALİTESİNDEN ÖDÜN VERMEDİ

Yurt içinde uygulanan ekonomik program çerçevesinde, ağustos sonundan itibaren fonlama koşullarında kademeli gevşemenin başladığını kaydeden Çakar, "Bu ortamda, sektörün lider bankası olarak, büyürken kredi kalitesinden ödün vermedik" değerlendirmesinde bulundu.



İŞ DÜNYASININ YANINDAYIZ

Tabana yaygın mevduat yapıları ve yurt dışından temin ettikleri kaynakların, bilançoyu dengeli yapıda büyütmelerine imkân verdiğini ifade eden Çakar, "Türk iş dünyasının bulunduğu her coğrafyada yanlarında olmayı sürdürüyoruz. İklim Geçiş Yol Haritamızla da müşterilerimizin yeşil dönüşümüne vereceğimiz desteği somut hedeflere bağladık" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör