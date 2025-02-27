Aktif büyüklüğü 3 trilyon TL’ye yükseldi

2024'ün son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Halkbank, 2024 yıl sonunda aktif büyüklüğünü 2023 yıl sonuna göre yüzde 37 artışla 3 trilyon TL seviyesine ulaştırdı. Bu dönemde toplam kredi büyüklüğünü ise yüzde 21 artışla 2.3 trilyon TL'ye yükseltti. Toplam mevduat büyüklüğünü geçen yılın sonuna göre yüzde 27 artırarak 2.4 trilyon TL'ye çıkardı. Sağlam finansal yapısı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle istikrarlı performansını sürdüren Halkbank'ın bu dönemdeki özkaynakları yüzde 19 oranında artarak 152.6 milyar TL oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Projelerimizi güçlendirirken ihracatımıza ivme katacak iş birlikleri, sürdürülebilirlik ve girişimcilik odaklı çalışmalarla dolu bir yılı geride bıraktık. Yeni ürün ve hizmetlerimizle KOBİ ve esnafımıza yönelik desteklerimizi daha da güçlendirdik. Ülkemizin finansal istikrarının korunması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve büyümenin kapsayıcı bir şekilde sürdürülebilmesi için çalışmalarımıza ve desteklerimize 2025 yılında da devam edeceğiz" dedi.

KOBİ BANKACILIĞINDA LİDER

İhracata ivme katacak iş birlikleri, sürdürülebilirlik ve girişimcilik odaklı çalışmalarla dolu bir yılı geride bıraktıklarının altını çizen Osman Arslan, bankanın ürün ve hizmetleriyle KOBİ'lere ve esnafa yönelik desteklerini güçlendirdiklerini belirtti. Esnafı destekleme misyonunu kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizen Arslan, şunları anlattı: "Değişen dinamiklere uyum sağlayarak esnafın, KOBİ'lerin ve girişimcilerin beklentilerini karşılayan finansal destekler sunduk. 2024 sonunda esnaf kredilerinin KOBİ kredileri içindeki payı yüzde 37 oldu. Kredili esnaf sayımız 802 bine ve esnaf kredi büyüklüğümüz ise 2023 yıl sonuna göre yüzde 13 artışla 266 milyar TL'ye ulaştı. Ticari nitelikli nakdi kredilerimiz içindeki KOBİ kredilerinin payı ise yüzde 57. 728 milyar TL'ye ulaşan KOBİ kredilerimiz ve yüzde 16'lık pazar payıyla bu alanda lider olmaya devam ettik."

KADIN GİRİŞİMCİYE BÜYÜK DESTEK

Halkbank'ın, girişimcilik ekosistemini güçlendirme vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmaları ve destekleri paylaşan Arslan, Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 2021'den bu güne yaklaşık 250 bin kadın girişimciye toplamda 82 milyar TL finansman desteği sağladıklarını kaydetti. Kadın girişimcilerin kullandığı kredilerin yaklaşık yüzde 40'ını tek başlarına sağlayarak bu alandaki liderliklerini sürdürdükleri açıklamasında bulunan Arslan, Halkbank'ın kadın girişimcilere verdiği desteklerin yanı sıra 2021'den günümüze kadar 193 bin girişimciye ulaşarak toplam 29 milyar TL kredi desteği sunduğunu kaydetti.