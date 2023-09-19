Aldatıcı reklama 64 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar ile vatandaşı dolandıran fırsatçılara göz açtırmıyor. Bu kapsamda Reklam Kurulu tarafından yılın ilk 9 ayında bin 346 dosya hakkında durdurma cezasıyla birlikte toplam 64 milyon 141 bin TL idari para cezası verildi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 12 Eylül tarihli son kurul toplantısında 138 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu. Yılın 9 ayında ise kurul tarafından toplam bin 527 dosya görüşüldü. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 346 dosya hakkında, durdurma cezasıyla birlikte, toplam 64 milyon 141 bin 381 lira idari para cezası, 38 dosya için de erişimin engellenmesi kararı verildi. Kurul tarafından dosya incelemeleri sonucunda verilen kararların yanı sıra tüketicilere ve elektronik ticaret sektörü başta olmak üzere tüm kesimlere yönelik rehber niteliğinde bir çalışma yapıldı. Söz konusu çalışma kapsamda, tüketicilerin alışveriş tercihlerinde önemli bir yer tutan ve onların satın alma kararlarını önemli ölçüde etkileyen tüketici deneyim ve tecrübelerinden oluşan yorum ve derecelendirme uygulamaları ile bunların sıralanmasına ilişkin Reklam Kurulu'nun konuya bakışını yansıtan ve mevzuata uyum konusunda sektöre rehberlik edecek olan "Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz" hazırlandı.