Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 119 dosya hakkında durdurma cezası uygulanırken toplam 35 milyon 866 bin 446 TL idari para cezası kesildi. Görüşülen dosyalardan 22'sinde ise inceleme konusu tanıtımların mevzuata aykırı olmadığı değerlendirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

REKLAM KURULU, GERÇEĞE AYKIRI İNDİRİM VAATLERİNE CEZA UYGULAMIŞTIR

Reklam Kurulunun Kasım ayı toplantısında öne çıkan konulardan biri, indirimli satış reklamları olmuştur. Yapılan incelemelerde, bir firmanın mağazasında satışa sunulan bütün ürünlerde tüm tüketicilere her gün yüksek oranlarda indirim uygulandığı yönünde reklamlar yayımladığı, ancak bu indirim vaatlerini gerçeğe uygun şekilde yerine getirdiğini ispatlayamadığı tespit edilmiştir.

Tüketicilerde sürekli ve yüksek oranlı indirim yapıldığı algısı oluşturarak satın alma kararlarını etkileyen söz konusu reklamların yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda ilgili firma hakkında 5 milyon TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verilmiştir.

MOBİL TELEFON TARİFELERİNDEKİ TAAHHÜT SÜRELERİ YAKIN TAKİBE ALINMIŞTIR

On milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren mobil iletişim sektöründeki tarife ve taahhüt sürelerine ilişkin tanıtımlar, Ticaret Bakanlığı tarafından yakından takip edilmektedir.

Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, mobil telefon tarifelerinin "12 ay" veya "12 fatura dönemi" gibi ifadelerle tanıtılmasına rağmen fiilî taahhüt sürelerinin tüketicilerin makul beklentilerini karşılamadığı belirlenmiştir.

ALDATICI REKLAMLARA KARŞI DENETİMDE HIZ KESMİYOR

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 12 kasım 2026 tarihli 375 sayılı toplantısında 141 dosyayı karara bağlayarak 119 dosyada durdurma cezası ve toplam 35,9 milyon tl idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Gerçeğe aykırı indirim vaatleri, mobil telefon tarifelerindeki yanıltıcı taahhüt süreleri, taksit şartlarına ilişkin eksik bilgilendirmeler ve çevrim içi tüketici değerlendirmeleri denetimlerin öne çıkan başlıkları oldu.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, yanıltıcı reklamların önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla mevzuat düzenlemeleri ile denetim ve ceza çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından tüketicileri aldatan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden ve haksız rekabete yol açan reklamlar ile ticari uygulamalara yönelik incelemeler titizlikle gerçekleştirilmektedir.

Reklam Kurulunun 12 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen 375 sayılı toplantısında 141 dosya karara bağlanmıştır.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör