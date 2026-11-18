Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, son kurul toplantısında 119 dosya hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verirken, firmalara toplam 35 milyon 866 bin lira ceza uyguladı. Yapılan incelemelerde, bir firmanın mağazasında satışa sunulan bütün ürünlerde tüm tüketicilere her gün yüksek oranlarda indirim uygulandığı yönünde reklamlar yayımladığı, ancak bu indirimi yerine getirdiğini ispatlayamadığı tespit edildi. Firmaya 5 milyon lira ceza kesildi. Mobil iletişim sektöründeki tarife ve taahhüt sürelerine ilişkin tanıtımlar da Bakanlığın radarında. Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, mobil telefon tarifelerinin "12 ay" veya "12 fatura dönemi" gibi ifadelerle tanıtılmasına rağmen fiilî taahhüt sürelerinin tüketicilerin makul beklentilerini karşılamadığı belirlendi. Tüketicilerin abonelik başlangıcından itibaren bir yıl boyunca aynı tarifeden yararlanacakları beklentisiyle işlem gerçekleştirdikleri, ancak fatura kesim tarihine bağlı olarak yalnızca bir günlük kullanımın dahi ayrı bir fatura dönemi olarak görüldüğü tespit edildi.

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