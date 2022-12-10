Algün’den Dubai’de gövde gösterisi

Informa Exhibitions Middle East tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde 21-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Cityscape Global Dubai 2022 Gayrimenkul ve Yatırım fuarı; bankacılık, emlak ve yatırım sektörlerindeki katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirdi.

2007 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen fuara; bu yıl Düzce'deki yatırımları ile dikkatleri üzerine çeken ve global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Algün de katıldı.

Devam eden 24 projesi ve 2 bin 500'ten fazla konut rezervi ile fuarda yer alacak olan Algün, Cityscape Global Dubai 2022'de en çok dikkat çekecek firmalar arasında yer aldı.

ALGÜN'ÜN DEV PROJELERİ FUARDA BOY GÖSTERDİ

Algün'ün fuara katıldığı projeler arasında dünya başkenti İstanbul için üretilen Algün Beylerbeyi ve Algün Ataşehir projeleri ile birlikte Algün Center, Algün Premium, Algün Royal, Algün Nefes, Algün Private, Algün Nova ve Algün Effect projeleri yer aldı.

Düzce'nin cazibe merkezi haline gelmesi için sadece ulusal ve bölgesel düzeyde çalışmıyor ayrıca uluslararası arenada da ülkemizi temsil ediyoruz. Bu amaçla "Gayrimenkul sektörünün uluslararası piyasada en geniş şekilde yer bulduğu, Dubai'de gerçekleşen Cityscape Global 2022 fuarında; eşsiz güzellikleri bünyesinde barındıran, konumu ile dikkat çeken, son dönemde yatırımcılar tarafından tercih edilen ülkemizin en genç ili Düzce'mizi, geliştirdiğimiz marka projelerimiz ile uluslararası arenada temsil etmenin haklı gururunu yaşadık. Düzce'de devam eden projelerimizin yanında İstanbul ve Bodrum'da da devam eden projelerimizle ilgili bilgi verdik. Gerçekleştirmiş olduğumuz iş birliği anlaşmalarının firmamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, fuar süresince standımıza yoğun ilgi gösteren katılımcı ve misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

"YATIRIMCILARI BEYLERBEYİ PROJEMİZE DAVET ETTİK"

İstanbul'da yapacakları lansman öncesi vitrin projeleri Algün Beylerbeyi'ni Körfez yatırımcısına sunmaktan memnuniyet duyduklarını anlatan Cihat Algün "Bölgedeki yatırımcı dostlarımızla bir araya gelmekten büyük keyif aldık. Projemizden alım yönünde birçok yatırımcı ile bir araya geldik. Bizleri İstanbul'da ziyaret eden ve projemizden konut alan gruplar olmuştu. Burada boğazın büyülü yaşamını barındıracak Algün Beylerbeyi'ne ilgi gösteren yeni yatırımcıları biz de projemizi yerinde görmeleri için Türkiye'ye davet ettik. Yakın bir zamanda projemizin lansmanını yapacağız. Algün olarak farklı bölgelerde yeni yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.

ULUSLARARASI YATIRIMCI ÜLKEMİZE BÜYÜK İLGİ DUYUYOR

Fuarda edindiği sektörel gözlemlere de değinen Algün "Körfezli yatırımcıların Türkiye'ye büyük ilgisi olduğunu biliyorduk ve bunu yerinde deneyimleme şansına sahip olduk. Bu bölge insanı birçok benzerlikten dolayı ülkemize yatırım yapmaya çok sıcak bakıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Irak'a, Suudi Arabistan'dan Katar'a, Umman'dan Kuveyt'e kadar birçok noktadan ülkemizdeki konut, arsa ve ofislere büyük ilgi duyuyor. Yatırımcıların bu yaklaşımının iyi değerlendirilmesi gerekiyor" diyerek yatırım fırsatlarının altını çizdi.