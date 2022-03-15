‘Alibaba’ vergisinde yeni dönem

"ALİBABA
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ülkeleri dışında satın alınan 150 euroyu geçmeyen eşyada posta ve hızlı kargoda gümrük vergisi oranı yüzde 10 arttı. Cumhurbaşkanı
Kararı'yla yurtdışından gönderilen ürünlerden alınacak vergi
oranları yeniden belirlendi. AB dışı ülkelerden posta veya hızlı kargoyla gerçek kişiye gelen 150 euroyu geçmeyen eşyada ödenecek maktu vergi yüzde 20'den 30'a çıktı. Mevcut uygulamada tek ve maktu vergiye tabi ve posta idaresi ile bakanlıkça yetkilendirilen hızlı kargo şirketlerince beyan edilen eşya için geçerli olan 1.500 euro kıymet limiti de 150 euroya indi. Bu limitler dâhilinde getirilecek eşyanın brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekiyor. Karar kapsamına 1500 euroyu geçmeyen ilaç gönderileri de eklendi. AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda ise vergi yüzde 18 uygulanacak. Yurtdışından gelen fiyatı 150 euroyu geçmeyen Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na tabi eşya listesindeki ürünlerden yüzde 20 ek vergi alınacak. Kitap
veya benzeri basılı yayınlar için maktu gümrük vergisi sıfır olacak.
BİLGİ edinme ve endüstriyel ya da ticari amaçlara yönelik teknik özelliklerin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşya vergiden muaf olacak. Tıbbi
araştırma amaçlı gönderilen biyolojik materyaller de bu kapsamda olacak. Değişiklikler 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.