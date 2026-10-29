Alışveriş çılgınlığı başlıyor: 700 milyar TL ciro bekleniyor

KASIM EN ÖNEMLİ AYLARDAN

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, kasım ayının perakende sektörü için en önemli aylardan biri olduğunu söyledi. Hemen her kategoride farklı kampanya ve indirimlerin olduğunu aktaran Öncel, "Ancak bu dönemde en çok kozmetik, hazır giyim, ayakkabı, elektrik-elektronik ve züccaciye daha çok öne çıkıyor. Bu sektörlerde geçen yıl kasım ayında nakit alımlarla birlikte toplam 500 milyar TL'lik harcama yapılmıştı. Bu yıl 650-700 milyar TL'lik bir ciro öngörüyoruz. Eğer firmalarımız ekstra kampanyalar düzenlerlerse bu rakam daha da yukarı çıkabilir" dedi.



Kasım indirimlerinde e-ticaret platformlarında fiziki mağazalara göre daha fazla bir hareketlilik olduğunu anlatan Öncel, "İnsanlar burada kıyaslama şansı buluyor. O nedenle online alışverişin daha fazla olacağını öngörüyoruz. Ancak hâlâ fiziki mağazada alışveriş yapanların sayısı az değil" ifadelerini kullandı.