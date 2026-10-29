Alışveriş çılgınlığı başlıyor: 700 milyar TL ciro bekleniyor

Perakende ve e-ticaret sektörünün en güçlü satış yaptığı ayların başında gelen kasım için geri sayım başladı. Efsane Kasım olarak adlandırılan bu dönemde kozmetikten hazır giyime, ayakkabıdan züccaciyeye, elektrik-elektronikten mobilyaya bir çok sektörde yeni satış rekorlarının kırılması hedefleniyor.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Kasım 2025'te kredi kartı ve banka kartlarıyla elektrik-elektronik ve bilgisayar sektöründe 122 milyar TL, giyim ve aksesuarda 155 milyar TL, mobilya ve dekorasyonda 65 milyar TL, sağlık ve kozmetikte 83 milyar TL olmak üzere toplam 425 milyar TL'lik alışveriş yapılmıştı. Geçen yıl nakit alımlarla birlikte bu sektörlerde toplam 500 milyar TL'lik harcama yapıldığını öngören sektör oyuncuları, yüzde 30 enflasyon artışıyla bu yıl kasım ayında 650-700 milyar TL'lik bir hareketlilik beklediklerini belirtiyor.
KASIM EN ÖNEMLİ AYLARDAN
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, kasım ayının perakende sektörü için en önemli aylardan biri olduğunu söyledi. Hemen her kategoride farklı kampanya ve indirimlerin olduğunu aktaran Öncel, "Ancak bu dönemde en çok kozmetik, hazır giyim, ayakkabı, elektrik-elektronik ve züccaciye daha çok öne çıkıyor. Bu sektörlerde geçen yıl kasım ayında nakit alımlarla birlikte toplam 500 milyar TL'lik harcama yapılmıştı. Bu yıl 650-700 milyar TL'lik bir ciro öngörüyoruz. Eğer firmalarımız ekstra kampanyalar düzenlerlerse bu rakam daha da yukarı çıkabilir" dedi.
Kasım indirimlerinde e-ticaret platformlarında fiziki mağazalara göre daha fazla bir hareketlilik olduğunu anlatan Öncel, "İnsanlar burada kıyaslama şansı buluyor. O nedenle online alışverişin daha fazla olacağını öngörüyoruz. Ancak hâlâ fiziki mağazada alışveriş yapanların sayısı az değil" ifadelerini kullandı.
SEPET ORTALAMASI 7.500 TL
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Kasım 2026'da e-ticaret hacminin 600 milyar lira seviyesine ulaşabileceğini söyledi. Bu dönemde ortalama sepet tutarlarının ürün kategorilerine göre farklılık göstereceğini belirten Çevikoğlu, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya ve ev yaşam ürünleri gibi yüksek tutarlı alışverişlerin gerçekleştirildiği kategorilerin ortalama sepet tutarını yukarı taşımasını beklediklerini dile getirdi. Giyim, kozmetik, kişisel bakım ve günlük tüketim ürünlerinde daha düşük tutarlı ancak daha sık alışverişin öne çıkacağını aktaran Çevikoğlu, "Kasımda ortalama sepet tutarının 7 bin-7 bin 500 lira bandında gerçekleşebileceğini öngörüyoruz" diye konuştu.
SATIŞTA YÜZDE 35 ARTIŞ
Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Burak Önder de, sektörün efsane kasıma erken kasım indirimleriyle giriş yaptığını belirterek, "Kasım sektörümüz için çok önemli bir ay. Firmalarımız kampanya hazırlıklarını tamamladı. Yüzde 25 ila 60 arasında indirim sunuyorlar. Bir alana bir bedava gibi kampanyaları da var. Yeni ev kuran, çeyiz hazırlayan ya da ihtiyacı olan vatandaşlarımız için çok güzel bir dönem. Bu ayda satışların minimum 35 artmasını bekliyoruz" dedi.
SAHTE İNDİRİME 40 MİLYON TL CEZA
Ticaret Bakanlığı, Kasım ayı indirim kampanyalarını tüm mecralarda yakın takibe aldığını duyurdu. Tüketicileri yanıltan reklamlar için ihlalin niteliğine göre 39 milyon 916 bin 524 TL'ye kadar idar ipara cezası uygulanabileceği hatırlatıldı. İndirimli satış reklamlarının incelemeler ve tüketici şikayetleri doğrultusunda denetlendiği belirtildi. 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle indirim reklamlarında şeffaflığın artırılması ve tüketicilerin daha etkin korunması hedefleniyor.
1.5 MİLYAR ZİYARET HEDEFLİYOR
Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, "2025'te Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Moldova'da bir numaralı alışveriş uygulaması olduk. Bu yıl da Türkiye ve birçok ülkede kampanya yürüteceğiz. Kasım ayında Türkiye'de 1.5 milyarı aşkın ziyaret alarak 120 milyon ürünü kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
30 MİLYON ADET ÜRÜN SATIŞI
Efsane Kasım'ı 26 Ekim'de başlattıklarını aktaran Hepsiburada CEO'su Ender Özgün, "Geçen yıl 960 milyon ürün görüntülemesiyle rekor kırdık. Bu yıl 1.1 milyar ürün görüntülemesi ve 30 milyon adet ürün satışı hedefliyoruz. Efsane Kasım'da ilk kez sunduğumuz Hepsitaksit ve hızlı teslimat gücümüzle beklentileri karşılamayı hedefliyoruz" dedi.