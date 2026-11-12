Alışveriş sırasında sigorta yaptırma zorunluluğu kaldırıldı! Yeni kurallar yürürlülükte

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), alışveriş sırasında ürün veya hizmetlerle birlikte sunulan bütünleşik sigortalara ilişkin yeni düzenlemeye gitti. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle sigorta primlerine üst sınır getirildi, sigorta yaptırılması ürün veya hizmet satın almanın şartı olmaktan çıkarıldı.

Yeni düzenlemeyle tüketicilerin sigorta tercihinde özgür olması, sigorta koşullarının şeffaf şekilde açıklanması ve iptal işlemlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

SİGORTA PRİMLERİNE YILLIK ÜST SINIR GETİRİLDİ

Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik'e göre, ürün veya hizmetle birlikte sunulacak sigorta teminatlarının yıllık brüt prim tutarı için üst sınır belirlendi.

Buna göre yıllık brüt sigorta primi, teminatın başlangıç tarihi itibarıyla ilgili takvim yılının ilk 6 ayında geçerli aylık brüt asgari ücret tutarını aşamayacak.

SEDDK Kurulu, mal veya hizmet türüne göre bu üst sınırı yarıya kadar indirebilecek veya iki katına kadar artırabilecek.

Sigorta teminatının süresi ise en fazla 2 yıl olacak. Ancak uzatılmış garanti teminatı bulunan ürünlerde sigorta süresi garanti süresiyle uyumlu şekilde uzatılabilecek.

SİGORTA YAPTIRMAK ALIŞVERİŞİN ŞARTI OLAMAYACAK

Yönetmeliğin tüketicileri doğrudan ilgilendiren önemli maddelerinden biri de sigorta yaptırma zorunluluğunun kaldırılması oldu.

Buna göre bir ürün veya hizmetin satın alınması ya da kiralanması için bütünleşik sigorta yaptırılması şart koşulamayacak.

Tüketicinin sigortayı tercih etmemesi, ürünün veya hizmetin fiyatının artırılmasına ya da diğer satış koşullarının tüketici aleyhine değiştirilmesine gerekçe gösterilemeyecek.

Bütünleşik sigorta, ürünün satışı veya kiralanması sırasında ya da satış ve kira sözleşmesinin kurulmasından itibaren 14 gün içinde tüketiciye sunulabilecek.

Sigortanın fiziki veya elektronik ortamda sunulması halinde sigorta şirketinin unvanı ve iletişim bilgileri, varsa sigorta aracısının bilgileri, prim tutarı ve teminatın kapsamı tüketiciye açıklanacak.

Ayrıca riziko gerçekleştiğinde tazminatın, riski üstlenen sigorta şirketi veya sigorta teminatı veren emeklilik şirketi tarafından ödeneceği tüketiciye bildirilecek.

TÜKETİCİ SİGORTAYI KOLAYCA İPTAL EDEBİLECEK

Yeni yönetmelikle bütünleşik sigorta sözleşmelerinin sona erdirilmesine ilişkin tüketici hakları da genişletildi.

Buna göre sigorta sözleşmesini sona erdirmek isteyen tüketiciler taleplerini herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla iletebilecek.

Sigortayı sunan platformlar, iptal talebinin sözleşmenin kurulması sırasında kullanılan yöntemle de iletilebilmesini sağlayacak sistemleri kurmak zorunda olacak.

Tüketici, sigortayı iptal ederken başlangıçta kullandığı yöntemden daha ağır koşullara tabi tutulamayacak.

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer madde ise ürün veya hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesiyle ilgili oldu. Buna göre bütünleşik sigortaya konu mal veya hizmet sözleşmesinde cayma, fesih, iptal veya dönme hakkının kullanılması halinde sigorta sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödenmeden kendiliğinden sona erecek.

HANGİ SİGORTALAR KAPSAMA ALINDI?

Yönetmelikle bütünleşik sigorta kapsamında sunulabilecek teminatlar da belirlendi.

Buna göre ürünlerde kırılma, kayıp, çalınma, yanma ve arızalanma gibi risklere karşı sigorta yapılabilecek. Ev hayvanlarının hastalanması, çalınması ve kaybolmasıyla ilgili riskler de kapsamda bulunacak.

Ayrıca seyahat, ulaşım, konaklama, etkinlik, abonelik ve fatura ödeme hizmetlerinin kullanılamaması, iptali veya kesintiye uğraması gibi durumlara karşı da bütünleşik sigorta sunulabilecek.

Siber güvenlik, paylaşımlı veya kısa süreli motorlu kara taşıtı kiralama hizmetleri, vize ve ikamet izni başvurularında ibraz edilmesi gereken sigortalar da düzenleme kapsamında değerlendirilebilecek.

Bankaların kendilerine ait olmayan elektronik ticaret ortamları üzerinden sağladıkları bireysel kredilerle bağlantılı hayat, borç ödeme ve ferdi kaza sigortaları da kapsamda yer alacak.

HANGİ SİGORTALAR KAPSAM DIŞINDA?

Yönetmelikte bazı sigorta türleri ise bütünleşik sigorta kapsamının dışında tutuldu.

Buna göre aşağıdaki sigortalar bütünleşik sigorta kapsamında sunulamayacak:

Zorunlu sigortalar

Konut ve iş yeri sigortaları

Zorunlu deprem sigortası

Sağlık ve hastalık sigortaları

Tarım sigortaları

Birikim ve yatırımlı sigortalar

Nakliyat sigortaları

Hukuksal koruma sigortaları

SİGORTA PRİMİ FATURADA AYRI GÖSTERİLECEK

Düzenlemeyle sigorta ücretlerinin tahsilatına ilişkin şeffaflık şartı da getirildi.

Buna göre sigorta priminin ürün veya hizmet bedeliyle birlikte tahsil edilmesi halinde ödeme belgesinde sigorta primi ayrıca gösterilecek.

Sigorta şirketleri, sözleşme kurulmadan önce tüketiciyi bilgilendirecek ve güvenli bir yöntemle onayını alacak.

Yönetmelik kapsamında faaliyete geçecek yetkili kuruluşların ise faaliyete başlamadan en az bir ay önce SEDDK'ye bildirimde bulunması gerekecek.

MESAFELİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Öte yandan SEDDK tarafından hazırlanan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik'te de değişikliğe gidildi.

Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle mevcut yönetmelik, bütünleşik sigortalara ilişkin yeni düzenlemeyle uyumlu hale getirildi. Bu kapsamda yönetmeliğe Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik'e atıf eklenirken mevcut yönetmeliğin 10'uncu maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör