Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı! Resmi Gazete’de yayımlandı, tüm yetki tek elde toplandı

TAKSİT SÜRELERİNİ BAKANLIK BELİRLEYECEK

Yönetmeliğin değiştirilen 12/B maddesine göre Ticaret Bakanlığı, konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerini belirlemeye ve bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yönelik karar alabilecek.

Düzenlemede, Bakanlığın aldığı kararların internet sitesinde ilan edileceği ve üst meslek kuruluşlarına gönderileceği belirtildi.

Böylece taksit sürelerinin belirlenmesinde yeni kararların alınması için yetki Ticaret Bakanlığında toplanmış oldu. Bakanlığın ilerleyen dönemde yeni bir süre veya sınırlama belirleyip belirlemeyeceği ise yapılacak açıklamalara bağlı olacak.