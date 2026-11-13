Alışverişte ek sigorta dayatmasına son

Ürün ve hizmet satın alımları sırasında tüketicilere ek olarak sunulan sigorta poliçelerinde tüketici haklarını koruyan yeni bir dönem başladı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin getirdiği en kritik yeniliklerin başında zorunlu satış yasağı geliyor. Ürün veya hizmet alımında tüketiciye bütünleşik sigorta yaptırmak zorunlu tutulamayacak. Sigorta teklifini reddeden müşteriye daha yüksek fiyat uygulanamayacak ve satış koşulları tüketici aleyhine değiştirilemeyecek. Bütünleşik sigortalar ürünün satın alınması esnasında veya sözleşmenin kurulmasını takip eden 14 gün içerisinde teklif edilebilecek.

PRİME ÜCRET SINIRI

Yönetmelik kapsamında ek sigortaların maliyet ve sürelerine de net sınırlamalar getirildi. Buna göre yıllık brüt sigorta primi, teminatın başladığı takvim yılının ilk altı ayında geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarını aşamayacak. SEDDK, bu üst sınırı mal veya hizmetler bazında yarıya kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya yetkili olacak. Sigorta teminat süresi ise en fazla iki yıl olacak.

EVCİL HAYVAN DA KAPSAMDA

Yeni yönetmelikle cep telefonu ve elektronik eşyaların kırılması, çalınması, kaybolması veya arızalanmasına yönelik koruma paketlerinin yanı sıra; evcil hayvanların hastalanma, kaybolma ve çalınma risklerine karşı sigortalar da düzenleme kapsamına alındı. Seyahat, konaklama, etkinlik bileti, siber güvenlik ve kısa süreli araç kiralama gibi hizmetlerle bağlantılı riskler için de bütünleşik sigorta sunulabilecek.



CEZASIZ İPTAL HAKKI

SİGORTANIN bağlı olduğu mal veya hizmet sözleşmesinde cayma, iptal ya da iade hakkı kullanıldığında, ek sigorta poliçesi hiçbir cezai şart veya tazminat ödenmeksizin kendiliğinden iptal edilecek. Poliçesini sonlandırmak isteyen tüketicinin talebini uzaktan iletişim kanallarıyla kuruluşa iletmesi yeterli olacak. Zor bir iptal süreci dayatılamayacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör