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Giriş Tarihi: 23.3.2022

Allianz, EDGE sertifikası alan ilk şirket oldu

Allianz, EDGE sertifikası alan ilk şirket oldu
ALLIANZ Türkiye, dünyanın en itibarlı değerlendirme metodolojilerinden EDGE'den, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda etki yaratan şirketlere verilen EDGE Move sertifikasını almaya hak kazandı. Böylece Allianz Türkiye, Türkiye'deki finans sektörü içerisinde, EDGE Move sertifikası alan ilk şirket oldu. Birbirini destekleyen ve işbirliğiyle beslenen bir çalışma kültürüne sahip olduklarını belirten Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan, "Toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir değer yaratma modelimizde odaklandığımız beş sürdürülebilir kalkınma amacından biri. Bu kapsamnda 2016 yılında imzaladığımız 'Kadının Güçlenmesi Prensipleri' için her yıl gelişim raporlaması yapıyoruz. TÜSİAD, UN Global Compact ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık, kadın istihdamı ile fırsat eşitliği çalışma gruplarında, Allianz Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını temsil ediyoruz" dedi.
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Allianz, EDGE sertifikası alan ilk şirket oldu
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