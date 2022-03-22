Allianz, EDGE sertifikası alan ilk şirket oldu

ALLIANZ Türkiye
, dünyanın en itibarlı değerlendirme metodolojilerinden EDGE'den, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda etki yaratan şirketlere verilen EDGE Move sertifikasını almaya hak kazandı. Böylece Allianz Türkiye
, Türkiye'deki finans sektörü içerisinde, EDGE Move sertifikası alan ilk şirket oldu. Birbirini destekleyen ve işbirliğiyle beslenen bir çalışma kültürüne sahip olduklarını belirten Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan
, "Toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir değer yaratma modelimizde odaklandığımız beş sürdürülebilir kalkınma amacından biri. Bu kapsamnda 2016 yılında imzaladığımız 'Kadının Güçlenmesi Prensipleri' için her yıl gelişim raporlaması yapıyoruz. TÜSİAD
, UN Global Compact ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık, kadın istihdamı ile fırsat eşitliği çalışma gruplarında, Allianz Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını temsil ediyoruz" dedi.