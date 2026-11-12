Allianz iklim risklerini merkeze aldı

Allianz Türkiye, Antalya'da başlayan COP31 kapsamında, Türkiye Sigorta Birliği'nin ev sahipliğinde 11-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Insurance House'un İklim Ortağı olarak yer alıyor. Allianz Türkiye, COP31 süresince iklim risklerinin önceden tespit edilmesi, kayıpların azaltılması ve toplumların dayanıklılığının güçlendirilmesinde sigortacılığın rolünü gündeme taşıyor. İklim değişikliği, doğal afetlerin sıklığı ve şiddetindeki artışla birlikte yalnızca çevresel değil, ekonomik ve toplumsal dayanıklılığı da yakından ilgilendiren küresel bir mesele olarak öne çıkıyor. Bu dönüşümde sigortacılığın rolü de sadece kayıpları karşılamanın ötesine geçerek önleyici çözümleri desteklemek ve toplumların iklim değişikliğine uyum kapasitesini güçlendirmek yönünde gelişiyor. Bu dönüşüme öncülük eden şirketlerden biri olan Allianz, COP31'e katılarak, Türkiye Sigorta Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Insurance House'un İklim Ortağı olarak yerini alıyor.

KÜRESEL BİR GERÇEKLİK

İklim değişikliğinin artık geleceğe ilişkin bir risk değil, bugün yönetmemiz gereken küresel bir gerçeklik olduğunu söyleyen Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan, COP31 katılımına ilişkin şunları söyledi: "Bu nedenle sigortacılığın rolünü yalnızca hasar sonrasında finansal telafi sağlamakla sınırlı görmüyoruz. Riskleri önceden öngörmek, iklim değişikliğine uyum kapasitesini güçlendirmek ve toplumların dayanıklılığını artırmak gerekiyor." Bu dönüşümün kamu, özel sektör ve toplumun ortak sorumluluğuyla gerçekleşebileceğine inandıklarını söyleyen Gürkan, "COP31'i de bu ortak sorumluluğu somut adımlara ve kalıcı iş birliklerine dönüştürmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

ERKEN RİSK TESPİTİ

Allianz Türkiye, bu kapsamda 11 Kasım'da "Riski Hissetmek: Azaltımdan, Erken Tespite ve Dayanıklılığa" başlıklı bir panele de ev sahipliği yaptı. Panelde Allianz Türkiye Risk Mühendisliği ve Allianz Teknik Direktörü Dr. Ceyhun Eren, Werover Kurucusu Balca Yılmaz, Alkazar Kurucusu Güven Fidan ve Allianz Sürdürülebilirlikten Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Emilia Daniela Macarie konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, iklim risklerinin erken tespit edilmesinin kayıpların azaltılması ve dayanıklılığın artırılmasındaki rolü ele alınırken, risklerin öngörülmesine yönelik yaklaşımlar, yenilikçi çözümler ve bu çözümlerin sahada yaratabileceği katkılar değerlendirildi.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONU SOMUT ÇÖZÜMLERE DÖNÜŞÜYOR

ALLIANZ Türkiye, iklim dayanıklılığını güçlendirme yaklaşımını sürdürülebilir sigortacılık ürünlerinden teknik uzmanlığa ve toplumsal fayda çalışmalarına uzanan geniş bir alanda hayata geçiriyor. Türkiye'nin ilk sürdürülebilir ürün sertifikalı kaskosunu sunan şirket, 2019 yılından bu yana Türkiye'deki yatırıma açık olmayan şirketler arasında ilk ve tek entegre raporun sahibi olarak öne çıkıyor. Allianz, Türkiye'de uluslararası akreditasyon standartlarına uygun ilk ve tek akredite deprem laboratuvarı olan Allianz Teknik aracılığıyla deprem ve yangın risklerine yönelik uzmanlığını paylaşıyor. Çevre ve İklim Değişikliği Hizmetleri ile şirketlere çevresel performanslarını geliştirmeye yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunuluyor. Allianz, UNDP Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürüttüğü Finansla Gelecek programıyla da gençlerin ve toplumun finansal okuryazarlığını ve finansal dayanıklılığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör