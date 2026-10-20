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Giriş Tarihi: 20.10.2026

Alman otomotiv devi maaşları donduruyor

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Alman otomotiv devi maaşları donduruyor
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ALMAN otomotiv üreticisi Volkswagen'in, dünya genelindeki yaklaşık 660 bin çalışanının ücretlerini 2030 yılına kadar sabit tutmayı hedeflediği öne sürüldü. Kapsamlı yeniden yapılanma programının bir parçası olarak gündeme gelen planın hayata geçirilmesi halinde, enflasyonun etkisiyle çalışanların reel gelirlerinde yaklaşık yüzde 10 düşüş yaşanabileceği belirtiliyor. Süddeutsche Zeitung'un haberine göre, Volkswagen yönetimi dünya genelindeki insan kaynakları yöneticilerine mevcut ücret seviyelerinin korunması ve maaş artışlarının askıya alınması yönünde talimat verdi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Alman otomotiv devi maaşları donduruyor
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