Alman sanayi devinden Türkiye’ye yatırım

Güneş ve rüzgâr enerjisi santral yatırımlarını hızlandıran Türkiye, yeşil enerjiyi çeşitlendirme kapsamında hidrojeni de odağına aldı. Ekim 2023'te Almanya ile hidrojen protokolü imzalayan Türkiye, global markaların da radarına girdi. Bu kapsamda ilk adım ise Alman sanayi devi Wilo'dan geldi. Şirket, İstanbul Tuzla'daki fabrikasında 4 megavatlık hidrojen santrali kuracak. Bu yatırım Türkiye'nin en büyük hidrojen santrali olacak. Almanya'nın Dortmund kentinde 300 milyon euroluk yatırımla kurulan Wilopark'ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya, şirketin Türkiye'ye yönelik hedef ve planlarını paylaştı. Wilo'nun çevresel sürdürülebilirliği desteklediğini anlatan Altuğ Arkaya, "Bu kapsamda Türkiye'nin ilk tam kapsamlı yeşil hidrojen santrali olma niteliğini santral yatırımını hayata geçireceğiz" diye konuştu.Santral yatırımını 1-1.5 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Arkaya, 4 megavatlık bir santral yatırımı planladıklarını kaydetti. Hidrojenin depolanabilir bir yatırım olduğuna dikkat çeken Arkaya, "İstanbul'daki Wilo Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere planladığımız santralle üretime başladıktan sonra ikinci aşamada elde edilen enerjiyi satışa sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.Türkiye'nin Orta Asya ile stratejik bir köprü konumunda olduğunu belirten Arkaya, şunları anlattı: "Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel lojistik krizi nedeniyle dünya tedariki Türkiye'ye kaydı. 1 Ocak itibarıyla Moğolistan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan gibi 9 ülke de Wilo Türkiye'ye bağlandı. Böylece Türkiye üzerinden ilk etapta 30 milyon euroluk bir pazara gireceğiz. Ancak pazarın 700 milyon euroluk bir potansiyeli var. Bu pazar için Wilo Türkiye üs olarak konumlandı. Wilo, Türkiye'nin stratejik konumunu en iyi şekilde değerlendirmek için aktif olarak çalışma ve yatırımlarını genişletmeye devam ediyor."2023'TE küresel hidrojen yatırımları 1.1 milyar dolara ulaştı. 1 ton hidrojen enerjisiyle 11 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılanabiliyor. Almanya'da 2 milyon ton, dünyada 70 milyon ton hidrojen üretiliyor. Bugün üretilen hidrojen dünya enerji ihtiyacının yalnızca yüzde 2'sini karşılayabiliyor.WILOTürkiye'nin teknolojik ürünlerin yanı sıra iş gücüne de yatırım yaptığını anlatan Arkaya, "Özellikle şirketin genel merkezi olan Dortmund'ta açılan pozisyonlarla, yetenekli genç profesyonellere Türkiye'den çalışma imkânı sunacağız. Böylece Wilo'nun kritik pozisyonlarında görev alabilecekler. Türkiye'den istihdam sağlayan özel ekiple hem bölgesel hem de küresel pazarlarda etkili bir rol oynamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 2025'e kadar 150 kişilik istihdam yaratmayı hedefliyoruz" dedi.EKİM 2023'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck'in katılımıyla "Enerji'nin Geleceği: Zorluklar, Fırsatlar ve Yeni Perspektifler" temasıyla 5. Türk-Alman Enerji Forumu düzenlendi. Forumda Bakan Bayraktar, hidrojenin sanayide, ulaşımda ve depolamadaki potansiyelini hayata geçirmek için çalışmaların sürdüğünü belirterek, Türkiye'nin yeşil hidrojen üretiminde kilit rol oynayacağını vurguladı. Bakan Bayraktar forumdan sonra yaptığı basın açıklamasında, "Özellikle yenilenebilir ve yeşil hidrojen alanında yeni yatırımların önünün açık olduğunu düşünüyoruz. Diğer şirketleri de Türkiye'de yatırım yapmaya, finansman sağlamaya, ekipman üretiminde birlikte hareket etmeye davet ediyoruz" dedi.