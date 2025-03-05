Alman turist sayısı 7 milyona çıkacak

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan Berlin Uluslararası Turizm Fuarı (ITB), 'Değişimin gücü burada başlıyor' temasıyla başladı. 6 Mart'a kadar açık kalacak fuara 170'i aşkın ülkeden 5 bin 800 firma katılıyor. Türkiye, fuarda 137 firma ile temsil ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yıl sonunda 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir hedefini gerçekleştirmeye kararlı olduklarını söyledi. Ersoy, kişi başı gecelik gelirin de 2017'den bu yana yüzde 31 artarak 83 dolardan 2024'te 108 dolara çıktığını söyledi.

İKİNCİ BÜYÜK DESTİNASYON

2024'te Rusya'dan 6.7 milyon, Almanya'dan 6.6 milyon ziyaretçi geldiğini, İngiltere'nin 4.4 milyon ziyaretçiyle 3'üncü sırada yer aldığını söyleyen Ersoy, "Almanya'dan gelen erken rezervasyon verileri oldukça güçlü. Türkiye Alman turistler için İspanya'dan sonra 2'nci en büyük destinasyon olmaya devam ediyor. 2025'te de bu sıralama korunacak" dedi. Ersoy, her iki pazarda da 2025 sonunda 7 milyonun üzerinde ziyaretçi beklendiğine dikkati çekti.

ABD'DE % 20 BÜYÜME

İngiltere'den gelen erken rezervasyonların geçen yıla göre arttığını, 2024'te 4.4 milyon olan ziyaretçi sayısının bu yıl 4.8 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü söyleyen Ersoy, Çin pazarında geçen yıl yüzde 60'ın üzerinde büyüme yaşandığını anlattı. Ersoy, ABD pazarında ise ocakta yüzde 20 büyüme kaydedildiğini belirtti. Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin yüzde 70'inin havayoluyla geldiğini hatırlatan Ersoy, 100 milyon ziyaretçi ve 100 milyar dolar gelir hedefi doğrultusunda havayolu kapasitesinin artırılması gerektiğini belirtti. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da UNESCO'nun kalıcı miras listesine Ankara'dan Gordion Antik Kenti ve Aslanhane Camisi'nin girdiğini belirterek, eserleri tanıttıklarını söyledi.





TURİZMCİLER GÖZÜNÜ ÇİNLİ VE HİNTLİLER'E DİKTİ

❱ Metehan Özyer-Melden Group: Yeni markamız XO Collection'ın Fethiye-Çalış'taki ilk oteli XO Cape Arnna, 15 Nisan'da kapılarını açacak. Özyer Grup olarak sahip olduğumuz Liberty Hotels & Resorts, Matild Palace Budapeşte markalarına ilave olarak XO Collection markasını oluşturduk. XO Cape Arnna, 200 milyon euroluk dev bir yatırımla hayata geçirilecek. 530 oda kapasiteli ultra her şey dahil proje. 2024'te bölgemize gelen İngiliz turist sayısında yaklaşık 20'lik bir artış sağlandı. 2025'e dair beklentilerimiz yüksek.

❱ Mete Vardar-Jolly Tour: Pandemi sonrası sektörü iyi yönettik. Rekabet ettiğimiz ülkelerden daha başarılı çıktık. 2022, 2023 ve 2024'te ayaklarımız daha yere bastı. 2025 bizi umutlandırdı. İngiltere'deki satışların iyi olduğunu görüyoruz. Turizmi 12 aya yaymaya çalışıyoruz. Bu sene 60 milyon turistin üzerinde ve 60 milyar dolar gelir üstünde bir beklenti var. Bu sinerji devam ederse daha iyi rakamlara gelinebilir.

Amerika başta olmak üzere Çin, Güney Kore, Hindistan gibi ülkelerde yeni pazarlar oluşturuyoruz.

❱ Sami Güral-Güral Premier Hotels: Tekirova ve Belek'te tesislerimiz var. Pandemiden sonra tatil köylerimiz çok geniş alanda olduğu için önem kazandı. 2024 bizim için iyi geçti. 2025'te Avrupa'dan çok iyi geri dönüşlerimiz var, kaybettiğimiz yılların açığını kapatacağız.

❱ Ali Güral-Güral Premier Hotels&Resort: Bu yıl talihsiz bir yangın yaşadık. Antalya'daki otellerde resepsiyon, SPA, otel, restoran hepsi bir yerdedir. Biz de sadece girişte ve çıkışta resepsiyona gidersiniz. Bu yıl Türk misafirlerimizin bunu sorguladı.



SABAH'TA N ÖZEL EK

SABAH ITB Fuarı için özel bir gazete hazırladı. Fuara, Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurul Üyesi Ceyda Uzman ile Reklam Genel Müdür Yardımcısı Sedat Acet katıldı. Özyer Group standında Metehan Özyer, Didem Özgen ve Burç Özarutan ile gazeteyi inceledi.