Alman turiste uçak yetmiyor

En yakın rakibi İspanya'yı dahi sollayarak Almanların en popüler tur destinasyonu olan Türkiye'ye rezervasyon yağıyor. Alman turistin Türkiye ilgisi havacılık sektörüne de yaramış durumda… Havayolu şirketleri talebi karşılamak için kapasite artırmaya başladı. Geçen yıl 6.2 milyon Alman turisti ağırlayan Türkiye'nin bu yıl ek seferler ve dolu koltuk kapasitesiyle 7 milyon rakamını da aşması bekleniyor.2023'te Almanya'dan Türkiye'ye gelen turistin yüzde 50'sini taşıyan SunExpress, şimdiden geçen yılın rezervasyon rakamlarının yüzde 23 üzerine çıktı. Almanya'daki 16 havalimanından Türkiye'deki 20 havalimanına yolcu taşıyan SunExpress, Türkiye'ye haftada toplam 634 uçuş yapıyor. Antalya'ya haftada Düsseldorf'tan günde 6, Köln'den günde 5, Berlin'den günde 4 uçuş planlayan şirket, Almanya'dan Türkiye'ye Nuremberg-Dalaman, Münih-Samsun, Münih-Gaziantep, Köln- Samsun, Berlin-Kayseri, Berlin Diyarbakır, Frankfurt-Malatya ve Düsseldorf-Malatya olmak üzere 8 yeni hat açıyor.Yüksek talep Alman havayollarını da harekete geçirdi. Eurowings 25 noktadan Türkiye'ye uçacak. Şirket, Ege ve Akdeniz'in yanı sıra Samsun, Kayseri ve Adana gibi illere de uçuş planlıyor. Bir diğer Alman havayolu Condor da yaz sezonunda Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig/ Halle ve Münih'ten her gün Antalya'ya uçuşlar yapacak.Almanya'da kendi havayolu olan Mavi Gök Hava Yolları (MGA) ile turist getiren Anex Grup, Türkiye'yi Neckermann, Öger Tours, Bucher Reisen ve Anex Tour olmak üzere dört markayla pazarlıyor. 2023'te 650 bin Alman getiren şirket, bu yıl koltuk kapasitesini yüzde 20 artırarak, 780 bin turist hedefliyor. Almanya'nın 10 havalimanını Antalya'ya bağlayan Anex Tour, Düsseldorf, Hannover ve Nürnberg'den günlük uçuşlar olmak üzere, Antalya'ya yüksek sezonda haftada 45 uçuş yapacak.Bu yıl Türkiye'ye gidiş-dönüş toplam 5 milyon koltuk planlayan Corendon Havayolları ise, mevcut kapasitesinin 3 milyonunu Almanya'ya ayırdı. Şirket, Berlin, Düsseldorf, Nürnberg, Münih başta olmak üzere Almanya'nın 20 şehrinden Türkiye'ye uçacak. Uzun bir aradan sonra Alanya Gazipaşa Havalimanı'na da uçak konumlandıran Corendon, Hollanda, Belçika ve Almanya ağırlıklı olmak üzere Alanya'ya günlük seferler düzenleyecek.SUNEXPRESS CEO'su Max Kownatzki, "Türkiye, bu yıl da seyahat severlerin aklındaki ilk ülkelerden biri olmaya devam ediyor. 2023'te gördüğümüz yüksek talep, bu yılki rezervasyon rakamlarına da yansıyor. Türkiye, sunduğu geniş aktivite yelpazesi, farklı deneyim olanakları ve fiyatperformans oranı ile ideal bir seyahat destinasyonu olarak fark yaratıyor. SunExpress olarak, Türkiye'ye direkt seferlerimizi daha da genişlettik" dedi.CORENDON Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Almanya'dan talebin çok yüksek gittiğini belirterek, "Bu durum uçak kapasitelerinin yüzde 100 dolu olmasını sağlıyor. Fiyatları ve kârlılığı artırıyor. Önceki yıllarda yüzde 80-85 dolu olan uçaklar, bu yıl yüzde 100'ü yakalayacak" dedi. Boeing ve Airbus'ın uçak siparişlerini yetiştiremediğini anlatan Karaer, "O nedenle piyasada uçak bulmak en büyük sıkıntı. Uçak bulunabilse, ek uçaklar dahi Türkiye'ye kaydırılabilir. Çünkü, talep güzel" ifadelerini kullandı.ANEX Almanya'nın Genel Müdürü Yasir Karakoç, 780 bin Alman turist hedeflediklerini söyledi. Karakoç, "Almanya'da Türkiye talebi çok yüksek. Paskalya döneminde koltuklar doluydu. Şimdi biraz düşüş var ancak bu normal. Özellikle 20 Mayıs-20 Haziran arası tam geçiş dönemi. Bu dönemde uçaklar yine yüzde 100 kapasiteyle gelecek. Eğer İran-İsrail gerginliği tırmanmazsa yaz sezonu da dolu geçecek" diye konuştu. Anex'in uçak şirketi MGA Ticari Şefi Selay Özçelik de, "Almanya'nın 10 havalimanını Antalya'ya bağlıyoruz. Düsseldorf, Hannover ve Nürnberg'den günlük uçuşlar olmak üzere, Antalya'ya yüksek sezonda haftada 45 uçuş yapacağız" dedi.