Almanya bütçe krizine çözüm arıyor

Alman Anayasa Mahkemesi, 15 Ekim'de koalisyon hükümetinin Kovid-19 salgını döneminden (2021 bütçesinden) kalma 60 milyar avroluk kullanılmamış krediyi İklim ve Dönüşüm Fonu'na aktarma kararının Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Mahkemenin bu kararı, hükümeti harcama planlarını revize etmeye ve özel bütçe dışı fonları kısıtlamaya zorlamıştı.

Lindner, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkeme kararının ardından oluşan bütçe krizini hafifletmek amacıyla önümüzdeki hafta Bakanlar Kuruluna 2023 için ek bütçe sunacağını kaydetti.

Ardından gelecek yılın harcama planı konusunda hükümet ortaklarıyla görüşmelere başlamayı planladığını belirten Lindner, "Artık başta elektrik ve gaz tavanı olmak üzere harcamaları anayasal güvence altına alacağız. Bunun için bu ek bütçeye ihtiyaç var." ifadesini kullandı.