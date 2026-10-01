Almanya ile enerjide yeni işbirliği modeli

Türkiye
ile Almanya
, enerji alanındaki ekonomik işbirliğini yeni bir modele taşımaya hazırlanıyor. Türkiye'nin büyük ölçekli enerji projelerini geliştirme ve hayata geçirme kapasitesi ile Almanya'nın finansman gücünün bir araya getirilmesi planlanıyor. Doğal gazdan yeşil hidrojene, elektrik şebekelerinden kritik minerallere uzanacak yeni işbirliği alanlarında ortak yatırımların geliştirilmesi hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
ile Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, DEİK ile NRW.Global Business işbirliğinde düzenlenen Türkiye- Kuzey Ren-Vestfalya İş Forumu'nda iki ülke arasındaki enerji ortaklığının yeni dönemine ilişkin mesajlar verdi. Bayraktar, Türkiye'nin proje yürütme kapasitesinin Almanya'nın finansal imkânlarıyla birleştirilerek enerji dönüşümü hedeflerinin somut yatırımlara dönüştürülebileceğini söyledi. Wüst ise enerji fiyatları ve enerji güvenliğinin Almanya'nın sanayi merkezlerinden Kuzey Ren-Vestfalya açısından kritik önemde olduğunu belirterek, Türk-Alman enerji ortaklığının öneminin arttığına dikkat çekti. Kuzey Ren-Vestfalya'nın Almanya'nın ekonomik lokomotifi olduğunu belirten Wüst, enerji maliyetleri ve arz güvenliğinin bölge ekonomisi açısından belirleyici konuma geldiğini söyledi. Wüst, "Bu nedenle Alman-Türk enerji ortaklığı bizim için büyük önem taşıyor. Her zamankinden daha da önemli. Kuzey Ren-Vestfalya bu ortaklığın vazgeçilmez bir parçası" dedi. Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin 50 milyar doları aştığını belirten Bayraktar, iki ülkenin 60 milyar dolarlık ortak hedefe doğru ilerlediğini kaydetti.