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Giriş Tarihi: 12.8.2024 12:43 Son Güncelleme: 12.8.2024 12:43

Almanya'da toptan eşya fiyatları temmuzda arttı

Almanya'da toptan ticaretteki fiyatlar, temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi.

AA
Almanya’da toptan eşya fiyatları temmuzda arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), temmuz ayı toptan eşya fiyat endeksini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Almanya'da toptan eşya fiyatları temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 geriledi.

Piyasalar, toptan ticaretteki fiyatların aylık bazda yüzde 0,2 artmasını bekliyordu. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Toptan eşya fiyatlarında yıllık bazdaki düşüş, kimyasal ürünler, canlı hayvanlar, metal ürünleri ve bilgisayar fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandı.

Öte yandan, toptan satışlar üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan gelecekteki enflasyon eğilimleri için gösterge niteliği taşıyor.

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Almanya'da toptan eşya fiyatları temmuzda arttı
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