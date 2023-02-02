Alt gelir grubu odağımızda

TakvimGazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yönettiği Yeni Yüzyılın Gayrimenkulü Paneli'nde sektörün yol haritası masaya yatırıldı. Panel TOKİ Başkanı Ömer Bulut, GYODER Başkan Yardımcısı Neşecan Nekici, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, Tasarruf Finansman Sektör Kurulu Başkanı Eyüp Akbal ve Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya'nın katılımıyla gerçekleşti. TOKİ'nin son 20 yılda olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nda da önemli atılımlar gerçekleştireceğini söyleyen TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Son 20 yılda 1 milyon 170 bin konut ürettik. Bu yatırımlarla sosyal devletin rolünü öne çıkardık. Söz konusu konutların yüzde 90'ına yakını dar gelirli vatandaşlara yönelik olarak üretildi" dedi. Konut sektörünün söylendiği gibi doygunluğa ulaşmasının söz konusu olmadığını anlatan Bulut, şunları kaydetti: "Konut arzı kesinlikle fazla değil. Konuta sürekli ihtiyaç var. Odağımızda özellikle alt gelir grubu var."Geçtiğimiz yıl devreye alınan Sosyal Konut Projesi'nin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Bulut, "71 ilde kuralar çekildi" diye konuştu. Sürdürülebilir ve erişilebilir konut ihtiyacının her geçen gün arttığını söyleyen GYODER Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici ise söz konusu ihtiyacının gelişmiş batı ülkelerinde de net bir şekilde görüldüğünü söyledi. Dernek olarak arz-talep dengesine odaklandıklarını söyleyen Çekici, şunları kaydetti: "Erişilebilir konut kavramını yakalamalıyız. Çünkü ancak 2-3 milyon konut üretilebilirse denge yakalanıyor. Bunun için özel sektör ve kamunun bir araya gelmesi gerekiyor. Çünkü devlet en büyük arsa sahibi. Birlikte erişilebilir konutu yakalamalıyız. Çünkü gayrimenkul özünde bir planlama işi. Genç nüfusu çeken şehirler geleceğin kazananı olacak. Mültecilerin fazla olduğu şehirler ise ıssızlaşacak." Çekici, sektör oyuncularının gündeminde ortak pazaryeri oluşturmanın bulunduğu bilgisini verdi.Sosyal Konut Projesi'nin sektöre ciddi bir dinamizm getirdiğini söyleyen İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım ise, "Sektörde ciddi bir durgunluk vardı. Bu kampanya sektörü ateşledi. Büyük bir hareket ve canlılık getirdi" dedi. Süreçte kamu bankalarının önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Durbakayım, özel bankalara çağrı yaparak, "Burada sizlere de önemli bir rol düşüyor. Bu işin yazı da kışı da var" şeklinde konuştu. Konut fiyatlarının çok şiştiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Durbakayım, şunları kaydetti: "Fiyatlar çok şişik, köpük var dediler. Ancak böyle bir şey söz konusu değil. Maliyetler çok arttı. Özellikle arsa maliyetleri çok yüksek. Arsayı ucuz elde etmedikten sonra fiyatların düşmesi mümkün değil."Katılım finansın tasarrufa dönük bir model olduğunu söyleyen Tasarruf Finansman Sektör Kurulu Başkanı Eyüp Akbal da, "Bu modelin 30 yıllık bir hikâyesi var. 2015-2020 arasında sektör yüzde 800 büyüdü. Sektöre büyük talep var. Biz sistemin TOKİ'siyiz" dedi. Sektörün 4.750 kişiye istihdam saladığını söyleyen Akbal, aktif büyüklüğünün ise 75 milyar TL olduğunu anlattı.TÜRKİYE'NİN üretim ve sanayileşme anlamında son 20 yılını dolu dolu geçirdiğinin altını çizen Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, "Kentsel dönüşümde ülkemizi daha iyi noktalara getirmeliyiz. TOKİ'den çok şey öğrendik. Ülke olarak başka bir yere geldik. Senede 700 bin konut üretmemiz lazım. Ama bunu yapmak için arsamız yok. Avrupa'da arsa payı yüzde 20'lerdeyken bizde bu oran yüzde 50'lere çıkıyor. Ülkemizi daha iyi noktalara getirmemiz lazım. Hiçbir vatandaş kiracı kalmamalı. Vatandaşın ilk evine sahip olması çok önemli" diye konuştu.