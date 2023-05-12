Altay tankı ‘AKKOR Aktif Koruma Sistemi’ ile entegre edildi

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, "AKKOR Aktif Koruma Sistemi'nin Altay Tankımıza entegre olmasıyla birlikte Türkiye, bu sistemleri tankları üstünde hizmete almış dünyadaki iki ülkeden biri olmanın haklı gururunu yaşıyor" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"AKKOR Aktif Koruma Sistemi'nin Altay Tankımıza entegre olmasıyla birlikte Türkiye, bu sistemleri tankları üstünde hizmete almış dünyadaki iki ülkeden biri olmanın haklı gururunu yaşıyor. ALTAY tankının en ayırt edici özelliklerinden biri, beka kabiliyetini çok önemli seviyede arttıran AKKOR Aktif Koruma Sistemine sahip olması. Üstelik AKKOR, bu yeteneği, düşük ağırlık maliyetiyle sağlıyor. Bu sayede tankın mobilitesini de maksimize ediliyor. Beka kabiliyetinin en üst seviyeye çıkarmanın yanında tankların durumsal farkındalık yeteneğinde de önemli kazanımlar sağlanıyor. Tehdidi tespit sonrasında 1 saniyenin altında sürede etkisiz hale getiren AKKOR Sistemi, dört bileşenden oluşuyor. Bunlar, tanka yaklaşan anti tank roket veya füzeyi tespit ve takip görevini yürüten radar, tespit ve takip bilgilerini tüm sistemi yöneten merkezi yönetim bilgisayarı, imha noktasına karşı tedbir mühimmatını çok yüksek hızla yönlendiren mühimmat atıcısı ve üzerinde yüksek hassasiyette çalışan radar bulunan fiziksel imha mühimmatı gibi ana bileşenlerden oluşuyor. AKKOR Sisteminin geliştirme çalışmalarında binden fazla atış gerçekleştirildi. Bunun sonucunda sistem, yüksek başarım seviyesine getirildi. Son yirmi sene içinde onlarca firma ve ülke Aktif Koruma Sistemini geliştirmeye çalışmaları başlatırken, Türkiye'nin dışında sadece iki ülke envantere girebilecek bir sistem geliştirdi."

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise "AKKOR Aktif Koruma Sistemi, muharebe sahasındaki en yaygın ve en büyük tehditlerden Anti Tank Roket ve güdümlü füzeleri havada imha ederek, zırhlı birliklerimize kalkan oluyor" dedi.