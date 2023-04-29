ALTAY tankı TEKNOFEST’te ilk kez vatandaşlarla buluştu

"SINIFININ EN ÜST VERSİYONU OLDUĞUNU ANLIYORUZ"

Festivali İstanbul'dan ziyaret eden İbrahim Belli isimli vatandaş, festivali çok güzel bulduklarını belirterek, gurur verici gelişmelere ailecek şahitlik ettiklerini söyledi.

ALTAY tankını incelediğini dile getiren Belli, "ALTAY tankını kendi imkanlarımızla başarmak gurur verici. Çünkü savaş ortamında, vatanı savunmak zorunda kaldığımızda, bu araçların mühimmatlarını üretmiyorsanız yurt dışından getirmek zorunda kalıyorsunuz. Orduların en fazla 15 günlük mühimmat stoklayabiliyorlar. Bu tankın, yurt dışına bağımlı olmadan elinizde hazır olması başlı başına bir güç." diye konuştu.

Belli, tankı kendisinin de incelediğini kaydederek, "Biz çok anlayamayabiliyoruz ancak teknik konuşmaları dinlediğimizde sınıfının en üst versiyonu olduğunu anlıyoruz. Biz baktığımızda bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.