Altı ayda 639.2 milyon koli kargo gönderildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, haberleşme gönderileri haricindeki posta kolisi veya kargosu sayısının son yıllarda artış eğiliminde olduğunu belirterek, "2023'ün ilk yarısında 598 milyon olan gönderi sayısı 2024'ün aynı döneminde yüzde 6.9 artarak 639.2 milyon adet olarak gerçekleşti" dedi. Ülke genelinde yılın ilk yarısında 9 bin 363 posta acente ve şubesinin hizmet verdiğini aktaran Uraloğlu, sektörde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısının 52 olduğunu ve bunlara 26'sı ulusal, 33'ü yerel olmak üzere 59 yetkilendirme verildiğini kaydetti.Sektörün 2019'u 7.7 milyar lira net satış geliriyle kapattığını anımsatan Uraloğlu, "Sektörün net satış gelirleri, 2020'de e-ticaret hacmindeki Kovid-19 etkisiyle artış göstererek 13.1 milyar liraya yükseldi. Artış ivmesi 2021'de 18.06 milyar liraya, 2022'de 33.5 milyar liraya ve 2023'te 66.7 milyar liraya yükselerek devam etti. Bu yılın ilk yarısında ise posta sektöründe elde edilen net satış gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki katına çıkarak, haberleşme gönderilerinde yaklaşık 7.2 milyar lira, posta gönderilerinde 48.9 milyar lira olmak üzere toplamda 56.1 milyar lira seviyesine yükseldi" dedi. Uraloğlu, posta hizmet sağlayıcılarının ilk 6 ayda 4.8 milyar lira yatırım yaptığını, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 1.5 milyar lira olduğunu ifade etti.