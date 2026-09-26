Altın, borsa, dolar, fon... İşte piyasalarda haftanın özeti

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, altın ve avro haftayı değer kaybıyla tamamladı. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,90 düşerken, dolar/TL yüzde 0,38 değer kazandı. Yatırım fonları da haftayı yüzde 2,36 kayıpla tamamladı.

BIST 100'DE HAFTALIK KAYIP YÜZDE 2,90

BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 12.840,20, en yüksek ise 13.370,03 puanı gördü.

Endeks, haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,90 düşüşle 12.899,35 puandan tamamladı.

GRAM ALTIN 6 BİN 716 LİRAYA GERİLEDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,61 azalarak 6 bin 716 liraya geriledi.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,33 düşüşle 43 bin 860 lira oldu.

Çeyrek altının satış fiyatı ise geçen hafta sonundaki 11 bin 174 liradan, yüzde 1,42 azalışla 11 bin 15 liraya geriledi.

DOLAR YÜKSELDİ, AVRO GERİLEDİ

Döviz tarafında dolar/TL haftayı yükselişle tamamladı.

ABD doları yüzde 0,38 değer kazanarak 48,9660 liraya çıkarken, avro yüzde 0,18 düşüşle 55,8560 liraya geriledi.

YATIRIM FONLARI DA DEĞER KAYBETTİ

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 2,36, emeklilik fonları ise yüzde 0,33 değer kaybetti.

Yatırım fonları kategorilerine göre incelendiğinde, haftanın en fazla kazandıran fon kategorisi yüzde 0,66 ile Para Piyasası Fonları oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör