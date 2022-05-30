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Giriş Tarihi: 30.5.2022 14:18

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 2022: 30 Mayıs güncel tam, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 2022: 30 Mayıs güncel tam, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son durum çok fazla şekilde aratılıyor. Yatırımcı veyahut birikim yapan vatandaşlar güncel altın fiyatlarını oldukça merak ediyor. Özellikle dünya genelinde yaşanan ekonomik gelişmeler, her ülkenin ekonomisini derinden etkiliyor. Pandemi sonucu oluşan derin enflasyon ve Rus – Ukrayna savaşı ile birlikte oluşan tedarik sorunu, emtia fiyatlarını ciddi şekilde etkiledi. Vatandaş da bu yüzden Google’a “güncel altın fiyatları takip et” yazmayı eksik etmiyor. 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, ATA, Reşat altın güncel miktarı merak edilmekte. İşte canlı altın fiyatları!

Güncel altın fiyatları birçok açıdan yatırımcı ve birikimcilerin önem verdiği konukların başında geliyor. Dünya genelindeki enflasyon ve tedarik krizi sonucu emtia fiyatlarında bastırılamayan bir artış yaşandı. Vatandaşlar da sürekli altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusunu yöneltmekten eksik kalmıyor. Fiyatlardaki bu değişimin tam olarak ne zaman geçeceğini bilmek mümkün değil. Çin ile Tayvan arasındaki çatışma imkanı da dünya ekonomi piyasasında tedirginliğe yol açıyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar!

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 888,60

SATIŞ: 922,22

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.457,00

SATIŞ: 6.555,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.481,00

SATIŞ: 6.614,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 6.379,47 TL

SATIŞ: 6.425,95 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.364,00

SATIŞ: 6.446,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.594,00

SATIŞ: 1.617,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.187,00

SATIŞ: 3.235,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 976,33

SATIŞ: 976,51

CANLI ALTIN FİYATLARI

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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 2022: 30 Mayıs güncel tam, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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